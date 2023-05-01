ऋतिक रोशन ने कृष 4 के लिए मांगा था 500 करोड़ बजट? प्रोड्यूसर नहीं थे तैयार, राकेश रोशन ने बताया सच
राकेश रोशन ने ऋतिक रोशन और प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा के फाइनेंशियल असहमति पर कृष 4 के बंद होने की खबरों को अफवाह बताया.
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ऋतिक रोशन की कृष 4 बन रही है? यह सवाल तब खड़ा हुआ जब प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा और ऋतिक रोशन के बीच फाइनेंशियल असहमति की खबरें सामने आईं और कहा गया कि सुपरहीरो फिल्म बंद हो गई है. लेकिन अब मिड डे को दिए इंटरव्यू में राकेश रोशन ने बताया कि इस साल यह मचअवेटेड फिल्म की शूटिंग शुरू होगी.
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राकेश रोशन ने Mid Day से कहा- ऋतिक रोशन ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए टॉप वीएफएक्स और वर्ल्ड क्लास एक्शन के लिए 500 करोड़ का बजट मांगा. वहीं YRF (यशराज फिल्म्स) 350 करोड़ रुपये तक का बजट चाहती थी. यह बिल्कुल बकवास है. बड़ी संख्या में दर्शकों को पसंद आने वाली अच्छी फिल्म बनाने में समय लगता है. मैंने भी अपनी हर 'कृष' फिल्म के लिए समय लिया है.'
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जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 2018 में कृष 4 का ऐलान किया गया था. उस समय 2012 में करण मल्होत्रा को अग्निपथ के लिए फेम मिला. जबकि सिद्धार्थ आनंद को को प्रोड्यूसर चुना या. वहीं साल बीतते बीतते करण मल्होत्रा और सिद्धार्थ आनंद ने प्रोजेक्ट से हाथ पीछे खींच लिए और फिर 2025 में राकेश रोशन ने अनाउंस किया कि ऋतिक फिल्म को डायरेक्ट करेंगे.
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सुपरहीरो फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद से फिल्म पर कोई अपडेट सामने आया है. इस पर राकेश रोशन ने कहा, कृष (ऋतिक) अभी दूसरे गृह पर है और हम उनकी डेट्स का इंतजार कर रहे हैं. कोई इश्यू नहीं है, सब सही चल रहा है. यह आदि (आदित्य चोपड़ा), ऋतिक और मेरे बीच का टीमवर्क है.
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कृष एक पॉपुलर फ्रेंचाइजी है, जिसका फर्स्ट पार्ट 2003 में आया था, जिसका नाम कोई मिल गया था. फिल्म में ऋतिक रोशन के अलावा प्रीति जिंटा, रजत बेदी और रेखा अहम किरदार में नजर आए थे. जबकि 2006 में फिल्म का दूसरा पार्ट आया, जिसमें ऋतिक के अलावा प्रियंका चोपड़ा, रेखा और नसीरुद्दीन शाह अहम किरदार में नजर आए थे. वहीं कृष का तीसरा पार्ट 2013 में रिलीज हुआ, जिसमें कंगना रनौत, विवेक ओबरॉय अहम किरदार में नजर आए थे.