ऋतिक रोशन ने कृष 4 के लिए मांगा था 500 करोड़ बजट? प्रोड्यूसर नहीं थे तैयार, राकेश रोशन ने बताया सच

कृष एक पॉपुलर फ्रेंचाइजी है, जिसका फर्स्ट पार्ट 2003 में आया था, जिसका नाम कोई मिल गया था. फिल्म में ऋतिक रोशन के अलावा प्रीति जिंटा, रजत बेदी और रेखा अहम किरदार में नजर आए थे. जबकि 2006 में फिल्म का दूसरा पार्ट आया, जिसमें ऋतिक के अलावा प्रियंका चोपड़ा, रेखा और नसीरुद्दीन शाह अहम किरदार में नजर आए थे. वहीं कृष का तीसरा पार्ट 2013 में रिलीज हुआ, जिसमें कंगना रनौत, विवेक ओबरॉय अहम किरदार में नजर आए थे.