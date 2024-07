विराट कोहली ने देशवासियों से भारत के ओलंपिक दल की हौसलाअफजाई करने को कहा, नीरज चोपड़ा ने ऐसे किया रिएक्ट

Virat Kohli Wishes Paris Olympics 2024 : भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली ने देशवासियों से भारत के ओलंपिक दल की हौसलाअफजाई का आग्रह करते हुए कहा कि 26 जुलाई से पेरिस में शुरू हो रहे ओलंपिक में पदक के लिये जोर आजमाइश करने जा रहे खिलाड़ियों का उनके साथ सभी समर्थन करें. सोशल मीडिया पर करीब एक मिनट के वीडियो में कोहली ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत को खेलों की महाशक्ति के रूप में जाना जाये । वीडियो में ओलंपिक में भारत की पदक उम्मीद भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा, मुक्केबाज निशांत देव शामिल है . कोहली ने कहा , "एक समय था जब दुनिया भारत को संपेरों और हाथियों के देश के रूप में जानती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र हैं ."

उन्होंने कहा , " हम क्रिकेट और बॉलीवुड के लिये , स्टार्ट अप यूनिकॉर्न और तेजी से बढती अर्थव्यवस्था के लिये जाने जाते हैं । अब इस महान देश के लिये अगली बड़ी बात क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक " उन्होंने भारत के खेलप्रेमियों से 118 सदस्यीय भारतीय ओलंपिक दल का समर्थन करने के लिये कहा तो टोक्यो ओलंपिक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ( सात पदक ) से बेहतर करना चाहेंगे .

कोहली ने कहा , "हमारे भाई बहन पदक जीतने के लिये पेरिस जा रहे हैं, एक अरब से अधिक भारतवासी रोमांच के साथ उन पर नजरें गड़ायें होंगे जब वे ट्रैक और फील्ड, कोर्ट या रिंग में उतरेंगे ."

उन्होंने कहा , "हर चौराहे, नुक्क्ड़ पर इंडिया इंडिया का शोर गूंजगा, मेरे साथ आप भी उनके चेहरों को याद रखिये जो गर्व से तिरंगे का परचम लहराने के दृढ निश्चय के साथ पोडियम के करीब जायेंगे. जय हिंद और भारतीय दल को शुभकामना." भारत के अधिकांश खिलाड़ी इस समय विदेश में अभ्यास कर रहे हैं और वहीं से पेरिस पहुंचेंगे. भारत को निशानेबाजी, बैडमिंटन, कुश्ती और मुक्केबाजी के अलावा नीरज चोपड़ा से पदक की उम्मीद है जिन्होंने तोक्यो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था .

