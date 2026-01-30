IOA प्रेसिडेंट पीटी उषा के पति वी श्रीनिवासन का 67 वर्ष की आयु में निधन

IOA President PT Usha Husband Died: इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट और राज्यसभा MP पी.टी उषा के पति वी श्रीनिवासन का शुक्रवार सुबह निधन हो गया. परिवार के सूत्रों के मुताबिक, वो 67 साल के थे. श्रीनिवासन आज सुबह अपने घर पर बेहोश हो गए. सूत्रों ने बताया कि उन्हें तुरंत पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. केंद्र सरकार के पूर्व कर्मचारी श्रीनिवासन, उषा के शानदार खेल और राजनीतिक करियर में हमेशा उनके साथ रहे. उन्हें उनका सहारा और उनकी कई प्रोफेशनल उपलब्धियों के पीछे की ताकत माना जाता था.

इस अचानक निधन से देश भर के खेल और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है. घटना के समय उषा चल रहे संसद सत्र में शामिल होने के लिए नई दिल्ली में थीं. वह अपने गृहनगर लौट रही हैं और जल्द ही पहुंचने की उम्मीद है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर उषा से बात की और उनके पति के निधन पर शोक व्यक्त किया. प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और उषा को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति के लिए प्रार्थना की.

श्रीनिवासन मलप्पुरम जिले के पोन्नानी के रहने वाले थे और बचपन से ही खेलों से उनका गहरा जुड़ाव था. दोनों ने 1991 में शादी की थी. एक पूर्व कबड्डी खिलाड़ी, वह बाद में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) में शामिल हो गए, जहां उन्होंने एक अधिकारी के रूप में सेवा की. अपने खेल पृष्ठभूमि और पेशेवर करियर के बावजूद, श्रीनिवासन ने जीवन भर सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाए रखी.

उन्हें उषा के शानदार एथलेटिक्स करियर के दौरान और बाद में उनके सार्वजनिक जीवन और खेल प्रशासन में आने के दौरान एक मजबूत स्तंभ के रूप में व्यापक रूप से माना जाता था.

इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने और राज्यसभा सदस्य बनने के बाद भी, श्रीनिवासन सार्वजनिक चकाचौंध से दूर रहे, परिवार और व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित किया. करीबी सहयोगी उन्हें अनुशासित, मृदुभाषी और खेल और सार्वजनिक सेवा के मूल्यों के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध बताते हैं. उनके परिवार में उनके बेटे, डॉ. उज्ज्वल विघ्नेश हैं.

देश भर के राजनीतिक नेताओं, खिलाड़ियों और खेल प्रशासकों की ओर से शोक संवेदनाएं आ रही हैं. कई खेल निकायों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि श्रीनिवासन ने भारत की सबसे प्रतिष्ठित एथलीटों में से एक का समर्थन करने में एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.