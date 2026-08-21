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BWF World Championships: दुनिया की नंबर-5 जोड़ी का टूटा सपना, चीनी खिलाड़ियों से हारे सात्विक-चिराग

BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में शुक्रवार को नई दिल्ली में क्वार्टर फ़ाइनल में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय डबल्स जोड़ी चीन के लियांग वेइकेन्ग और वांग चांग से 18-21, 9-21 से हार गई.

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BWF World Championships: दुनिया की नंबर-5 जोड़ी का टूटा सपना, चीनी खिलाड़ियों से हारे सात्विक-चिराग
Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty
IANS

भारत की स्टार पुरुष युगल जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में तीसरा पदक जीतने का सपना टूट गया. शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग की जोड़ी से सीधे गेम में उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

दुनिया की पांचवें नंबर की भारतीय जोड़ी को चीन के पेरिस ओलंपिक रजत पदक विजेता जोड़ी ने 36 मिनट में 21-18, 21-9 से हराया. सात्विक और चिराग ने 2022 और 2025 विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे. इससे पहले हालांकि त्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला युगल जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जीत के साथ पदक पक्का कर भारतीय फैंस को खुशी मनाने का मौका दिया.

भारतीय जोड़ी ने चीन की जिया यी फान और झांग शू शियान को एक घंटे नौ मिनट चले मुकाबले में 16-21, 21-15, 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और अपना कम से कम कांस्य पदक पक्का कर लिया. इससे पहले ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने लंदन में 2011 में महिला युगल में विश्व चैंपियनशिप का पदक जीता था.

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