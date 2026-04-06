संग्राम सिंह ने रचा इतिहास, अर्जेंटीना की धरती पर MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय फाइटर बने

India's MMA icon Sangram Singh made history : भारत के संग्राम सिंह ने ब्यूनस आयर्स में इतिहास रच दिया, अर्जेंटीना की धरती पर प्रोफेशनल MMA बाउट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए, और साथ ही अपनी लगातार तीसरी इंटरनेशनल जीत भी हासिल की. फ्रांस के फ्लोरियन कौडियर का सामना करते हुए, संग्राम ने टाइग्रे स्पोर्ट्स क्लब में निर्णायक जीत हासिल की, और फाइट को सिर्फ़ 1 मिनट 45 सेकंड में ही खत्म कर दिया. बाउट की शुरुआत तेज दांव-पेच से हुई, जिसमें फ्लोरियन ने अपनी गति और मारक क्षमता का इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिसमें पसलियों पर एक तेज किक भी शामिल था. लेकिन जिस पल उन्होंने अपना पैर आगे बढ़ाया, संग्राम ने उस मौके का फायदा उठा लिया.

अपनी कुश्ती की सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए, संग्राम ने हवा में ही किक को पकड़ लिया और फ्लोरियन को जमीन पर गिरा दिया, जिससे लड़ाई तुरंत जमीन पर आ गई.. वहां से, यह नियंत्रण और तकनीक का एक शानदार प्रदर्शन था. उन्होंने फ्लोरियन को चोकहोल्ड में जकड़ लिया, अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और फ्लोरियन के पास बचने के लिए बहुत कम गुंजाइश छोड़ी. रेफरी की ओर से बार-बार जांच करने के बाद, फ्रांसीसी फाइटर को आखिर में हार माननी पड़ी. यह जीत संग्राम के बढ़ते MMA रिकॉर्ड में एक और उपलब्धि है, जो त्बिलिसी और एम्स्टर्डम में मिली जीत के बाद आई है, और इंटरनेशनल मंच पर उनके लगातार बढ़ते कद को दर्शाती है.

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