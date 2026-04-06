विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

संग्राम सिंह ने रचा इतिहास, अर्जेंटीना की धरती पर MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय फाइटर बने

Sangram Singh made history:.भारत के MMA आइकन संग्राम सिंह ने ब्यूनस आयर्स में इतिहास रचते हुए अर्जेंटीना में MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
संग्राम सिंह ने रचा इतिहास, अर्जेंटीना की धरती पर MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय फाइटर बने
Sangram Singh Becomes First Indian To Win MMA Fight On Argentine Soil

India's MMA icon Sangram Singh made history : भारत के संग्राम सिंह ने ब्यूनस आयर्स में इतिहास रच दिया, अर्जेंटीना की धरती पर प्रोफेशनल MMA बाउट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए, और साथ ही अपनी लगातार तीसरी इंटरनेशनल जीत भी हासिल की. फ्रांस के फ्लोरियन कौडियर का सामना करते हुए, संग्राम ने टाइग्रे स्पोर्ट्स क्लब में  निर्णायक जीत हासिल की, और फाइट को सिर्फ़ 1 मिनट 45 सेकंड में ही खत्म कर दिया. बाउट की शुरुआत तेज दांव-पेच से हुई, जिसमें फ्लोरियन ने अपनी गति और मारक क्षमता का इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिसमें पसलियों पर एक तेज किक भी शामिल था.  लेकिन जिस पल उन्होंने अपना पैर आगे बढ़ाया, संग्राम ने उस मौके का फायदा उठा लिया.

Latest and Breaking News on NDTV

अपनी कुश्ती की सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए, संग्राम ने हवा में ही किक को पकड़ लिया और फ्लोरियन को जमीन पर गिरा दिया, जिससे लड़ाई तुरंत जमीन पर आ गई.. वहां से, यह नियंत्रण और तकनीक का एक शानदार प्रदर्शन था. उन्होंने फ्लोरियन को चोकहोल्ड में जकड़ लिया, अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और फ्लोरियन के पास बचने के लिए बहुत कम गुंजाइश छोड़ी.  रेफरी की ओर से बार-बार जांच करने के बाद, फ्रांसीसी फाइटर को आखिर में हार माननी पड़ी. यह जीत संग्राम के बढ़ते MMA रिकॉर्ड में एक और उपलब्धि है, जो त्बिलिसी और एम्स्टर्डम में मिली जीत के बाद आई है, और इंटरनेशनल  मंच पर उनके लगातार बढ़ते कद को दर्शाती है.

ये भी पढ़ें-  IPL 2026 Points Table: RCB vs CSK: विराट कोहली का T-20 में तहलका, बना दिया World record, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज

ये भी देखें- Video: जिसके लिए कभी स्वागत में झुकाया था सिर, अब उस सरफराज खान की पारी देख खुश हुए विराट कोहली, दिया ऐसा रिएक्शन

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Other Sports
Get App for Better Experience
Install Now