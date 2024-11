Racing: जॉन इब्राहिम की टीम गोवा एसेस ने किया इंडियन रेसिंग लीग पर कब्जा

राउल हाइमन और गैब्रिएला जिलकोवा ने न केवल गोवा एसेस जेए रेसिंग के लिए 1-2 की फिनिश हासिल की, बल्कि टीम को इंडियन रेसिंग लीग चैंपियनशिप जीतने में भी मदद की. इसी के साथ रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रमोट किए गए इंडियन रेसिंग लीग चैंपियनशिप 2024 संस्करण का पर्दा रविवार को यहां कारी मोटर स्पीडवे पर गिर गया. गोवा एसेस के लिए यह भी एक बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि टीम ने कार चैंपियनशिप भी जीती और इस सीजन का अंत यादगार डबल के साथ किया.तेज बारिश के बाद शुरू हुई अंतिम रेस में गोवा एसेस ने श्राची रार रॉयल बंगाल टाइगर्स से सिर्फ दो अंक की बढ़त हासिल की, लेकिन रेस शुरू होने के कुछ ही सेकंड बाद गोवा एसेस ने क्रैश के बाद रोलिंग स्टार्ट से चैंपियनशिप अपने नाम कर ली.

पी2 में पोल-सिटर हाइमन और जिलकोवा के बीच फंसे रुहान अल्वा की कार का पिछला हिस्सा ट्रैक पर फिसल गया और स्टार्ट-फिनिश लाइन के पास पहुंचते ही आकाश गौड़ा (स्पीड डेमन्स दिल्ली) से जा टकराया, जिससे उन्हें रिटायर होना पड़ा. रेसिंग फिर से शुरू होने से पहले सेफ्टी कार ने कुछ देर के लिए ट्रैक पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.

इसके बाद हाइमन और जिलकोवा ने चेकर्ड ग्रिड की ओर लीड बनाई. हाइमन ने 28 सेकंड के अंतर से जीत हासिल की और अपनी टीम के लिए 1-2 की फिनिश हासिल की. यह सफलता कल उनके साथी सोहिल शाह की जीत के बाद आई है. मोहम्मद रयान (चेन्नई टर्बो राइडर्स) ने दिन की अंतिम पोडियम लाइन पूरी की.

An elated John Abraham speaks after the #GoaAcesJARacing clinch both the driver and team championships 🤩 #IndianRacingLeague #IndianRacingFestival #SpeedMeetsSpirit #Motorsport pic.twitter.com/A723JAO52P