"शतरंज की दुनिया में दुर्लभ रत्न..." ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए मैग्नस कार्लसन की टीम में शामिल हुए प्रज्ञानंद

R Praggnanandhaa: भारतीय ग्रैंडमास्टर रमेशबाबू प्रज्ञानंद ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप से पहले टीम लिक्विड में शामिल हो गए हैं. शनिवार को सोशल मीडिया पर इसका ऐलान होते ही शतरंज की दुनिया में हलचल मचा गई. 19 वर्षीय प्रज्ञानंद, मैग्नस कार्लसन और फैबियानो कारूआना के साथ खेलते दिख सकते हैं. टीम लिक्विड ने पहले ही इन दिग्गजों के साथ अनुबंध किया था.

ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप को लेकर टीम लिक्विड ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट करके जानकारी देते हुए कहा,"दुनिया भर में शतरंज के छाने से पहले, इसका जन्म भारत में हुआ था. सदियों से, भारत ने इस खेल को आकार दिया है. अब, यह भविष्य को आकार देता है. प्रज्ञानंद उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं - और आज, वह हमारे साथ जुड़ गए हैं. टीम लिक्विड में आपका स्वागत है. शतरंज का भविष्य यहीं से शुरू होता है. प्राग."

विश्व नंबर 1 और पांच बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने एक मजाकिया और गर्मजोशी भरे संदेश के साथ प्रज्ञानंद का स्वागत किया. अमेरिकी ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा, जो टीम फाल्कन्स के लिए खेलेंगे और वर्तमान विश्व नंबर 2 हैं, ने भी युवा भारतीय की प्रशंसा की. उन्होंने टीम लिक्विड की पोस्ट का जवाब देते हुए कहा,"शतरंज की दुनिया में प्राग एक दुर्लभ रत्न है."

Massive congrats to @rpraggnachess and @TeamLiquid - Pragg is a rare gem in the chess world!