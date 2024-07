Paris Olympic 2024: पोडियम पर निशाना लगाने के तैयार भारतीय शूटर्स, शनिवार से मेडल राउंड का आगाज

कुल मिलाकर 117 सदस्यीय भारतीय दल द्वारा पदक का पहला निशाना पेरिस से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में, 50,000 से कम नागरिकों वाले एक छोटे से शहर, दूर चेटेउरौक्स में लगेगा जब भारत की 10 मी. ओलंपियन एलावेनिल वलारिवन और संदीप सिंह एवं रमिता और अर्जुन बाबुता की एयर राइफल मिश्रित टीम जोड़ी शनिवार को चेटेउरौक्स शूटिंग सेंटर पर निशाना साधेंगे. क्वालीफिकेशन राउंड स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे और भारतीय मानक समय के अनुसार दोपहर 12.30 बजे शुरू होंगे और एक टीम में दो निशानेबाजों में से प्रत्येक के 30-30 शॉट फायर करने के बाद संयुक्त स्कोर मिलाकर शीर्ष चार निशानेबाज़ पदक राउंड में पहुंचेंगे.

