Paralympics 2024: आठ भारतीयों ने बैडमिंटन में शुरू किया विजयी अभियान, डिटेल से जानें

तोक्यो रजत पदक विजेता सुहास यथिराज सहित भारत के आठ पैरा शटलरों ने मजबूत शुरुआत करते हुए बृहस्पतिवार को यहां पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन एकल स्पर्धा में अपने शुरूआती ग्रुप मैचों में जीत दर्ज की. पुरुष एकल एसएल4 ग्रुप में सुहास के अलावा सुकांत कदम और तरुण ने अपने शुरूआती मैचों में अलग अलग अंदाज में जीत हासिल की. नितेश कुमार ( एसएल 3), पलक कोहली (एसएल 4), तुलसीमति मुरूगेसन (एसयू 5), मनीषा रामदास (एसयू 5) और नित्या श्री सुमति सिवान (एसएच 6) ने भी पहले दौर की बाधा पार की.

एसएल4 में वो एथलीट प्रतिस्पर्धा करते हैं जिनके निचले अंग में कमजोरी होती है और जन्हें चलने या दौड़ने में संतुलन की मामूली समस्या होती है. एसएल 3 खिलाड़ियों के शरीर के एक हिस्से में विकृति होती है, जबकि एसयू 5 खिलाड़ियों के शरीर के ऊपरी हिस्से में विकृति होती है. एसएच 6 वर्ग बौने खिलाड़ियों के लिये है. सुकांत (31 वर्ष) ने ग्रुप बी के शुरूआती मैच में मलेशिया के मोहम्मद अमीन बुरहानुद्दीन पर एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 17-21 21-15 22-20 से जीत हासिल की.

Paralympics Game : ParaBadminton Thulasimathi Murugesan won her opening group stage match easily against Rosa Marco (BRA) by 21-9 21-11 pic.twitter.com/Mh9TupvlHL

तोक्यो पैरालंपिक के रजत पदक विजेता और 2007 बैच के आईएएस अधिकारी सुहास को इंडोनेशिया के हिकमत रामदानी को ग्रुप ए मैच में हराने में जरा भी पसीना नहीं बहाना पड़ा, उन्होंने महज 22 मिनट में 21-7 21-5 से जीत दर्ज की. अपना दूसरा पैरालंपिक खेल रहे तरूण ने पुरुष एकल एसएल4 ग्रुप डी मैच में ब्राजील के ओलिवेरा रोजेरेयो जूनियर जेवियर को 21-17 21-19 से मात दी.

नितेश कुमार और तुलसीमति मुरूगेसन ने हमवतन सुहास यथिराज और पलक कोहली को मिश्रित युगल ( एसएल 3 . एसयू 5) के ग्रुप चरण के पहले मैच में हराया. नितेश और तुलसीमति ने ग्रुप ए का यह मुकाबला 31 मिनट में 21-14, 21-17 से जीता. नितेश ने हमवतन और तोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार को पुरुष एकल एसएल3 ग्रुप ए में 21-13, 18-21, 21-18 से शिकस्त दी.

तुलसीमति ने एसयू 5 ग्रुप ए में इटली की रोसा एफोमो डि मार्को को 21-9, 21-11 से हराया. पलक ने महिला एकल एसएल 4 ग्रुप सी मैच में फ्रांस की मिलेना सुरेयू को आसानी से 21-12, 21-14 से हराया. मनीषा रामदास ने महिला एकल एसयू 5 ग्रुप सी में स्थानीय खिलाड़ी मॉद लेफर्ट पर 8-21, 21-6, 21-19 से जीत दर्ज की, जबकि नित्या ने अमेरिका की जयसी सिमोन को महिला एकल एसएच 6 ग्रुप ए में 21-7, 21-8 से मात दी.

Tulasi Murgusen wins her group stage match.She is one win away from semifinals.#Paralympics #Parabadminton pic.twitter.com/yggvhlOWv5