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South Asian Games: पाकिस्तान को 23 साल बाद मिली मेजबानी, भारत ने बैठक में लिया हिस्सा, क्या टीम इंडिया जाएगी?

पाकिस्तान अगले साल 3 से 11 अप्रैल तक 14वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा. इन खेलों का आयोजन इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में किया जाएगा. भारत के प्रतिनिधि ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बैठक में हिस्सा लिया.

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South Asian Games: पाकिस्तान को 23 साल बाद मिली मेजबानी, भारत ने बैठक में लिया हिस्सा, क्या टीम इंडिया जाएगी?
Neeraj Chopra, Arshad Nadeem
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South Asian Games 2027: पाकिस्तान छह साल के विलंब के बाद अगले साल तीन से 11 अप्रैल तक 14वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा. इन खेलों का आयोजन इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में किया जाएगा. दक्षिण एशिया ओलंपिक परिषद (SAOC) ने इस्लामाबाद में हाल में हुई बैठक में इस मल्टी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता की तारीखों और वेन्यू स्थलों को मंजूरी दी.

दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन मूल रूप से 2021 में होना था लेकिन कोविड-19 महामारी समेत विभिन्न कारणों से इसे कई बार स्थगित किया गया. अगले साल मार्च में होने वाले खेलों की तारीखों को भी एक महीने आगे बढ़ाकर अप्रैल कर दिया गया. पाकिस्तान 2004 में इस्लामाबाद में क्षेत्रीय खेलों की मेजबानी करने के 23 साल बाद फिर इन खेलों की मेजबानी करेगा.

कार्यकारी समिति की बैठक में लिया फैसला

पीटीआई के अनुसार, एसएओसी ने रविवार को इस्लामाबाद में अपनी कार्यकारी समिति की बैठक में यह फैसला किया. बैठक की अध्यक्षता पाकिस्तान ओलंपिक संघ (पीओए) के अध्यक्ष और दक्षिण एशियाई संस्था के प्रमुख आरिफ सईद ने की. बैठक में खेलों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर को आयोजन स्थलों के रूप में मंजूरी दी गई. बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के प्रतिनिधियों ने बैठक में व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लिया.

क्या टीम इंडिया जाएगी पाकिस्तान?

अधिकारियों ने बाद में इस्लामाबाद में प्रस्तावित खेल स्थलों का निरीक्षण भी किया. पीओए के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि भारत के प्रतिनिधि ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बैठक में हिस्सा लिया. हालांकि उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा राजनीतिक संबंधों को देखते हुए अभी यह पुष्टि नहीं हुई है कि भारत इन खेलों के लिए अपना दल भेजेगा या नहीं.

उन्होंने कहा कि भारत के प्रतिनिधि का बैठक में शामिल होना और खेलों की तारीखों का समर्थन करना इस बात का सकारात्मक संकेत है कि भारत प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का इच्छुक है. हालांकि बैठक में शामिल एक अन्य अधिकारी ने कहा कि भारतीय प्रतिनिधि ने किसी भी स्तर पर भारत की भागीदारी का संकेत नहीं दिया और ना ही पुष्टि की. उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने हाल में इस्लामाबाद में हुए एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भी अपनी टीम नहीं भेजी थी.

28 खेलों की 346 पदक स्पर्धाएं

नयी दिल्ली में एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) इस मामले में भारत सरकार की नीति का पालन करेगा. दक्षिण एशियाई खेलों में 28 खेलों की 346 पदक स्पर्धाएं होंगी और इनमें 3,200 से अधिक खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खेलों के बजट को पहले ही मंजूरी दे चुके हैं और इसे अगले सप्ताह जारी किया जाएगा.

(पीटीआई इनपुट के साथ)

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