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टेबल टेनिस के लिए पाकिस्तान में काला दिन, पीटीटीएफ ने खिलाड़ियों से कहा, अपनी यात्रा और खर्च खुद वहन करें

पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन ने अपने खिलाड़ियों से साफ-साफ कह दिया है कि इस साल जापान में खेले जाने वाले एशियाई खेलों में अगर वे भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें अपनी यात्रा और अन्य खर्च स्वयं वहन करने होंगे.

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टेबल टेनिस के लिए पाकिस्तान में काला दिन, पीटीटीएफ ने खिलाड़ियों से कहा, अपनी यात्रा और खर्च खुद वहन करें
टेबल टेनिस के लिए पाकिस्तान में काला दिन

पाकिस्तान के शीर्ष पुरुष और महिला टेबल टेनिस खिलाड़ियों को उस समय बड़ा झटका लगा जब पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन (पीटीटीएफ) ने उनसे कहा कि इस वर्ष जापान में होने वाले एशियाई खेलों में अगर वे भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें अपनी यात्रा और अन्य खर्च स्वयं वहन करने होंगे. लाहौर में जारी दो दिवसीय राष्ट्रीय ट्रायल्स के दौरान जब कुछ खिलाड़ियों ने अपने दैनिक भत्ते और यात्रा भत्ते को लेकर महासंघ के अधिकारियों से जानकारी मांगी तब इस बारे में पता चला. 

एक खिलाड़ी ने गोपनीयता की शर्त पर बताया, 'हमें बताया गया है कि ट्रायल्स में हिस्सा लेने के लिए कोई भुगतान नहीं मिलेगा. इसके अलावा, एशियाई खेलों के लिए चयनित खिलाड़ियों को अपने हवाई टिकट और खर्च के लिए प्रतिदिन 50 डॉलर की विदेशी मुद्रा स्वयं व्यवस्था करनी होगी.'

खिलाड़ी ने कहा कि जब खिलाड़ियों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई तो पीटीटीएफ एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें खुश होना चाहिए कि ट्रायल का आयोजन हो रहा है क्योंकि महासंघ को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड (पीएसबी) से कोई कोष या अनुदान नहीं मिला है.

इस खिलाडी ने कहा, 'हमें बताया गया कि एशियाई खेलों के लिए भी पीटीटीएफ को पीएसबी से कोई अनुदान नहीं मिलता है. यह खेलों के विकास के लिए चिंताजनक स्थिति है.'

गौरतलब है कि पाकिस्तान ने अब तक एशियाई खेलों या एशियाई चैंपियनशिप में टेबल टेनिस में कोई पदक नहीं जीता है. इसका कारण मलेशिया, चीन, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे मजबूत देशों का दबदबा माना जाता है. 

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