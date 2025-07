मुंबई एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से हुआ वर्ल्ड चैंपियन दिव्या देशमुख का स्वागत

Divya Deshmukh FIDE Women's World Cup 2025 Champion: फिडे महिला विश्व कप 2025 चैंपियन दिव्या देशमुख जब स्वदेश लौंटी तो मुंबई एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ. दिव्या यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं. मुंबई एयरपोर्ट पर दिव्या का स्वागत गर्मजोशी और गर्व के साथ किया गया और उनके इस दौरान उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि को सराहा गया.

महज 19 साल की उम्र में, दिव्या ने प्रतिष्ठित FIDE महिला विश्व कप 2025 चैंपियन का खिताब जीतकर और प्रतिष्ठित ग्रैंडमास्टर खिताब हासिल करके इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है. दिव्या भारत की 88वीं ग्रैंडमास्टर हैं और यह उपलब्धि हासिल करने वाली चौथी भारतीय महिला हैं. उनकी जीत वैश्विक शतरंज में भारत की बढ़ती प्रमुखता का एक शानदार उदाहरण है.

A warm welcome to Grandmaster Divya Deshmukh at #MumbaiAirport.



India's first-ever Women's Chess World Cup Champion returns home after making history on the global stage.



From a rising star to a national icon — your win is a triumph for every Indian. The board is yours, and the… pic.twitter.com/KQZRSR1x9L