Manu Bhaker : "जब भी मुझे...", मनु भाकर ने इवेंट में मेडल्स ले जाने पर हो रही ट्रोलिंग पर दिया करार जवाब

Manu Bhaker reaction viral: पेरिस ओलंपिक में दो ब्रॉन्ज मेडल जीतकर तहलका मचाने वाली शूटर मनु भाकर ने अब ट्रोलर्स को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए करारा जवाब दिया है. दरअसल, सोशल मीडिया पर मनु भाकर को कुछ लोगों ने ट्रोल किया था जिसमें ट्रोलर्स ने उन्हें कहा कि आप हर इवेंट में मेडल लेकर जा रही हैं. ऐसा लग रहा कि मेडल आपकी आईडी कार्ड बन गई है. अब इन बातों को लकर मनु भाकर ने पोस्ट शेयर कर ट्रोल करने वालों को फटकार लगाई है. मनु ने अपने पोस्ट में लिखा,"पेरिस 2024 ओलंपिक में मैंने जो दो ब्रॉन्ज पदक जीते हैं, वे भारत के हैं. जब भी मुझे किसी कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता है और ये पदक दिखाने के लिए कहा जाता है, तो मैं गर्व के साथ ऐसा करती हूं, यह मेरी खूबसूरत जर्नी को साझा करने का मेरा तरीका है."

The two bronze medals I won at the Paris 2024 Olympics belong to India. Whenever I am invited for any event and asked to show these medals, I do it with pride. This is my way of sharing my beautiful journey.@Paris2024 #Medals #India pic.twitter.com/UKONZlX2x4