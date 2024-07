Lionel Messi Copa America 2024: आखिरी हाफ में मेसी हुए चोटिल, आंखों से निकले आंसू लेकिन फिर हुआ चमत्कार, अर्जेंटिना ने ऐसे जीता खिताब

Lionel Messi Copa America 2024: कोफा अमेरिका के फाइनल (Copa America 2024 Final) में अर्जेंटीना ने आखिरकार अतिरिक्त समय में शानदार गोल करके कोलंबिया को 1-0 से हरा दिया. इस मैच में मेसी (Lionel Messi) चोटिल भी हो गए थे लेकिन इसके बाद भी अर्जेंटीना की टीम खिताब जीतने में सफल रही अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका का खिताब जीत लिया. है. 2021 में भी टीम अर्जेंटीना ने खिताब पर कब्जा जमाया था. बता दें कि मैच के दौरान एक ऐसा मौका आया जब महान दिग्गज लियोनेल मेसी फूट फूट कर रोते हुए नजर आए. दरअसल, मैच के 66वें मिनट में मेसी रोते हुए मैदान से बाहर आए. इस तस्वीर को जिसने भी देखा वह इमोशनल हो गया.

🚨 NEW RECORD



LIONEL MESSI NOW HAS THE MOST TROPHIES IN ALL OF FOOTBALL



THE GREATEST OF ALL TIME 🐐 pic.twitter.com/MtMKTaeHeS