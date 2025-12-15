वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे मेसी, सचिन तेंदुलकर ने दिया 'स्पेशल गिफ्ट', मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात

Sachin Tendulkar Special Gift to Lionel Messi: अपने 'जीओएटी इंडिया टूर 2025' के हिस्से के तौर पर रविवार शाम वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे लियोनेल मेसी ने महानतम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कुछ मौजूदा और पूर्व फुटबॉल खिलाड़ियों, फिल्म सितारों, सेलेब्रिटीज और राजनेताओं से मुलाकात की. यह 'जीओएटी इंडिया टूर 2025' के हिस्से का तीसरा पड़ाव था. इससे पहले मेसी ने कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम और हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में फैंस के बीच वक्त बिताया था.

अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर ने शाम 5.30 बजे वानखेड़े स्टेडियम में एंट्री की. मंच पर पहुंचने के बाद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी ने मेसी का स्वागत किया. मेसी वानखेड़े स्टेडियम में सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच के बीच में पहुंचे, जिसमें इंडिया इलेवन और मित्रा इलेवन के बीच मैच खेला जा रहा था. इस मौके पर सुनील छेत्री, राहुल भेके, जयेश राणा और आशुतोष मेहता जैसे बेंगलुरु एफसी के खिलाड़ियों के साथ भारत की महिला स्टार बाला देवी भी शामिल थीं.

मेसी ने दोनों टीमों से हाथ मिलाया और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं. इसके बाद उन्होंने लुइस सुआरेज और रोड्रिगो के साथ स्टेडियम का एक चक्कर लगाया. उन्होंने अपने अनुवादक की मदद से तेंदुलकर से बातचीत की. तेंदुलकर ने अपनी साइन की हुई जर्सी मेसी को भेंट की. इस दौरान तेंदुलकर ने पीठ पर 'नंबर 10' की ओर इशारा किया.

तेंदुलकर ने सभा को संबोधित करते हुए मेसी के साथ उनकी इस मुलाकात को वानखेड़े में बिताए यादगार पलों में से एक बताया. इस दौरान फैंस ने तेंदुलकर और लुइस सुआरेज के साथ मेसी के नाम के नारे लगाए.

इस मौके पर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट 'महा-देवा' लॉन्च किया, जिसका मकसद राज्य के स्कूल जाने वाले लड़के और लड़कियों को परिवर्तनकारी समर्थन देना और उनके फुटबॉल के सपनों को पूरा करने में मदद करना है. मेसी ने महा-देवा प्रोजेक्ट के स्कूली बच्चों के साथ भी फुटबॉल खेली और उनसे बातचीत भी की.