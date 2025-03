अदाणी-पीजीटीआई गोल्फ प्रशिक्षण अकादमी का हुआ शुभारंभ, कपिल देव ने अदाणी ग्रुप का शुक्रिया अदा किया

Adani and PGTI Launch Golf Championship: अदाणी ग्रुप भारत में पुरुषों के पेशेवर गोल्फ की आधिकारिक मंजूरी देने वाली संस्था प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई) के साथ साझेदारी में ‘अदाणी आमंत्रण गोल्फ चैंपियनशिप 2025' के शुभारंभ के साथ भारतीय पेशेवर गोल्फ में प्रवेश करने के लिए तैयार है. अदाणी ग्रुप की इस पहल का उद्देश्य गोल्फ की पहुंच को बढ़ावा देना और व्यापक बनाना और साथ ही मुख्यधारा के खेल के रूप में इसकी स्थिति को ऊपर उठाना है. इसके अलावा भारत से वैश्विक चैंपियन की अगली पीढ़ी को तैयार करना है. यह साझेदारी अहमदाबाद के बेल्वेडियर गोल्फ एंड कंट्री क्लब में अदाणी-पीजीटीआई संयुक्त गोल्फ प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना तक विस्तारित है. इस मौके पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर, पीजीटीआई के अध्यक्ष कपिल देव और अदाणी एंटरप्राइजेज के निदेशक प्रणव अदाणी अहमदाबाद के बेल्वेडियर गोल्फ एंड कंट्री क्लब में अदाणी-पीजीटीआई गोल्फ प्रशिक्षण अकादमी के शुभारंभ में शामिल हुए.

