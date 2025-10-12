Delhi Half Marathon: केन्या के एथलीट्स का जलवा, पुरुषों में मटाटा तो महिलाओं में रेंगरुक बनी विजेता

Delhi Half Marathon: कीनिया के लंबी दूरी के धावक एलेक्स मटाटा और लिलियन कासैट रेंगरुक ने रविवार को वेदांत दिल्ली हाफ मैराथन में क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग की एलीट दौड़ जीतीं. पिछले साल यहां दूसरे स्थान पर रहे मटाटा ने रविवार को 59 मिनट 50 सेकंड का समय निकालकर बोयेलिन टेशागर (एक घंटा 22 सेकंड) और जेम्स किपकोगी (एक घंटा 25 सेकंड) को पछाड़ा.

रेंगरुक ने एक घंटे सात मिनट 20 सेकंड का समय निकालकर महिला वर्ग का खिताब जीता. इथियोपिया की जोड़ी मेलाल सियूम बिरातु (एक घंटा सात मिनट 21 सेकंड) और मुलत टेकले (एक घंटा सात मिनट 29 सेकंड) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं. अभिषेक पाल और सीमा भारतीय पुरुष और महिला वर्ग में सबसे तेज धावक रहे.

उन्होंने क्रमशः एक घंटे चार मिनट 17 सेकंड और एक घंटे 11 मिनट 23 सेकंड का समय लिया. दिल्ली हाफ मैराथन का यह 20वां सत्र है, जिसे यहां के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से हरी झंडी दिखाई गई थी. इसकी कुल पुरस्कार राशि 260,000 डॉलर है.

इस आयोजन में 40,000 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने दिल्ली की सड़कों पर हाफ मैराथन, ओपन 10K और अन्य विभिन्न श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा की. इस आयोजन के एम्बेसडर और ओलंपिक दिग्गज कार्ल लुईस विजेताओं का स्वागत करने के लिए फिनिश लाइन पर मौजूद थे, जिससे इस आयोजन की प्रतिष्ठा और उत्साह में इज़ाफ़ा हुआ.