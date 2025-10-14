विज्ञापन
IND vs PAK Sultan of Johor Cup: नो हैंडशेक विवाद के बीच दिखा गजब का नजारा, भारत-पाक खिलाड़ियों ने किया 'हाई-फाइव'

India vs Pakistan Handshake Sultan Of Johor Cup 2025: पीएचएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि खिलाड़ियों को भारतीय टीम की हाथ न मिलाने की नीति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने को कहा गया था.

  • भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम मलेशिया में सुल्तान जोहर कप के मैच में पाकिस्तान से हाई-फाइव से अभिवादन किया
  • पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने खिलाड़ियों को भारतीय टीम से हाथ न मिलाने की नीति के लिए मानसिक तैयारी करने को कहा
  • खिलाड़ियों को कहा गया कि हाथ न मिलाने पर भारतीय खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर भावनात्मक टकराव से बचना चाहिए
Handshake in India vs Pakistan Hockey Sultan Of Johor Cup 2025: भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम मलेशिया के जोहर बाहरु स्थित तमन दया हॉकी स्टेडियम में सुल्तान जोहर कप के अपने मैच में पाकिस्तान से भिड़ रहा है. इस दौरान दोनों टीमों के बीच हाथ मिलाने की बजाय हाई-फ़ाइव का आदान-प्रदान होने के बाद मैच शुरू हुआ. पहले ख़बरें आई थीं कि पाकिस्तान हॉकी महासंघ (PHF) ने अपने खिलाड़ियों को "हाथ मिलाने" के दौरान नजरअंदाजी की चेतावनी दी थी, जो हाल ही में एशिया कप क्रिकेट विवाद की तरह था. भारतीय क्रिकेट टीम ने पिछले महीने अपने तीनों मैचों के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था.

इससे पहले पीएचएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि खिलाड़ियों को भारतीय टीम की हाथ न मिलाने की नीति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने को कहा गया था. उन्होंने कहा, ‘‘खिलाड़ियों से कहा गया है कि अगर भारतीय खिलाड़ी मैच से पहले या बाद में हाथ नहीं मिलाते हैं तो उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए. उन्हें खेल के दौरान किसी भी तरह के भावनात्मक टकराव से बचने के लिए भी कहा गया था.''

पाकिस्तान ने अगस्त में बिहार के राजगीर में आयोजित पुरुष एशिया कप के लिए अपनी टीम भारत नहीं भेजी थी.

पहलगाम में आतंकी हमले के मद्देनजर भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में संपन्न एशिया कप के मैचों के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था, जिसमें फाइनल भी शामिल था. इससे विवाद पैदा हो गया था और पाकिस्तान ने एशियाई क्रिकेट परिषद और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) में विरोध दर्ज कराया था.

