India vs China Live Score FIH Womens Hockey World Cup 2026: आत्मविश्वास से ओतप्रोत भारतीय महिला हॉकी टीम को एफआईएच विश्व कप के अपने पहले ही मैच में रविवार को पेरिस ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन की कठिन चुनौती का सामना करना पड़ेगा और कठिन पूल में कोई भी कोताही बरतने से कोच शोर्ड मारिन की टीम बचना चाहेगी.
विश्व रैंकिंग में नौवे स्थान पर काबिज भारत को पूल डी में दूसरी रैंकिंग वाली चीन के अलावा इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका से खेलना है. नये प्रारूप में खेले जा रहे इस विश्व कप में हर मैच महत्वपूर्ण है और टूर्नामेंट में अच्छी शुरूआत मनोबल बढाने के लिये भी जरूरी है.
यूरोपीय हालात में खुद को ढालने के लिये काफी पहले यहां पहुंची भारतीय टीम ने भीषण गर्मी के बीच वेगनेर स्टेडियम पर कड़े अभ्यास सत्रों में हिस्सा लिया है और नीदरलैंड के खिलाफ अभ्यास मैच भी खेला. चीन के खिलाफ यह मुकाबला इसलिये भी अहम है क्योंकि अगले महीने एशियाई खेलों में भारत का सामना एक बार फिर उससे होगा.
India vs China Live Score: शुरू हुआ एक्शन
अम्स्टेलवीन में हमें पुशबैक मिला है. चीन ने दाएं से बाएं ओर हमला करते हुए एक्शन शुरू किया.
India vs China Live Score: थोड़ी देर में शुरू होगा एक्शन
भारत दीपिका सहरावत के फॉर्म पर निर्भर करेगा. ड्रैगफ्लिक विशेषज्ञ एफआईएच नेशंस लीग में फॉर्म में थे, जिसे जीतकर भारत ने एफआईएच प्रो लीग के लिए क्वालीफाई किया. उसने पेनल्टी कॉर्नर पर छह गोल किए, जिससे टूर्नामेंट में स्कोरिंग चार्ट में शीर्ष स्थान पर रही. भारत और चीन का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 11-11 है, हालांकि चीन ने हाल के दिनों में अधिक जीत हासिल की है.
India vs Sri Lanka Live Score: भगवा जर्सी में नहीं दिखेगी टीम इंडिया
चीन इस मुकाबले की घरेलू टीम है, इसलिए भारत अपनी नई भगवा रंग की जर्सी नहीं पहनेगा. भारत इस प्रतियोगिता में प्रबल दावेदार है, वहीं चीन अपने पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ यिंग झांग से प्रेरणा लेगा. वह हाल ही में समाप्त हुए प्रो लीग अभियान में सात गोल (चार पीसी) बनाकर शानदार फॉर्म में थी.
India vs China Live Score: इंग्लैंड की अच्छी शुरुआत
वहीं, ग्रुप के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की. उन्होंने वैगनर स्टेडियम में मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा, जिसमें डार्सी बॉर्न, टेसा हॉवर्ड, एलिजाबेथ नील और सोफी हैमिल्टन ने गोल किए. तो, फिलहाल इंग्लैंड पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है.
India vs China Live Score: चीन भी जबरदस्त फॉर्म में
चीन के लिए यिंग झांग अच्छी फॉर्म है. वह अपनी टीम के लिए पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ हैं. उसने हाल के प्रो लीग सीज़न में सात गोल किए, जिसमें पेनल्टी कॉर्नर से चार और पेनल्टी स्ट्रोक से दो शामिल हैं. कुल मिलाकर, चीन नौ टीमों वाली स्टैंडिंग में चौथे स्थान पर रहा. 16 खेलों में, उन्होंने सात जीते और सात हारे.
India vs China Live Score: चीन के खिलाफ भारत की इलेवन
आज के मैच के लिए लालथंटलुआंगी और दीपिका सोरेंग टीम में हैं. भारतीय टीम बनाम चीन.
भारत की प्लेइंग इलेवन: सविता (जीके), शिल्पी डबास, ज्योति, नवनीत कौर, सुशीला चानू, सुनेलिता टोप्पो, सलीमा टेटे (कप्तान), नेहा, रुतुजा पिसल, साक्षी राणा, दीपिका
सब्स: ब्यूटी डंग डंग, इशिका, बलजीत कौर, लालरेम्सियामी, बिचू देवी (जीके), निक्की प्रधान, इशिका चौधरी.
India vs China Live Score: भारत से पदक की उम्मीद
भारतीय टीम ने पिछले एक साल में तीन बड़े टूर्नामेंटों में बेहतरीन प्रदर्शन करके उम्मीदें जगाई हैं. न्यूजीलैंड में एफआईएच नेशंस कप में खिताबी जीत के जरिये प्रो लीग में वापसी से खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हुए हैं. ड्रैग फ्लिकर दीपिका ने चोट से उबरने के बाद शानदार फॉर्म में वापसी करते हुए टूर्नामेंट में छह गोल दागे.
इससे पहले पिछले साल हांगझोउ में एशिया कप में उसे हालांकि मेजबान और बाद में चैम्पियन बनी चीन की टीम ने 4 - 1 से हराया. इसके छह महीने बाद हैदराबाद में विश्व कप क्वालीफायर में तीन जीत और एक ड्रॉ के साथ भारतीय टीम फाइनल में पहुंची जिसमें उसे इंग्लैंड ने 2 - 0 से हराया लेकिन भारत ने विश्व कप में जगह पक्की कर ली थी.
India vs China Live Score: मैच से पहले क्या बोंली सविता
सविता ने मैच से पहले कहा,"तोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक के बिल्कुल करीब पहुंचकर चूकने का दुख आज तक है. इस बार हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे. किसी को हमसे उम्मीद हो या नहीं हो लेकिन हमें खुद से बहुत उम्मीदें हैं और हम भी पोडियम फिनिश करके जाना चाहते हैं."
India vs China Live Score: भारत को पहले गोल्ड का इंतजार
भारत का टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन फ्रांस में 1974 में पहले ही विश्व कप में रहा जब अजिंदर कौर की अगुवाई वाली टीम चौथे स्थान पर रही थी. अब तक 15 विश्व कप में से सिर्फ आठ में खेल सकी भारतीय टीम 2022 में नौवे स्थान पर रही थी. इस बार सलीमा टेटे की कप्तानी वाली टीम में 11 खिलाड़ियों का यह पहला विश्व कप होगा लेकिन टीम में अनुभव की कमी भी नहीं है. तीन विश्व कप , दो ओलंपिक और तीन एशियाई खेलों का हिस्सा रह चुकी गोलकीपर सविता 313 अंतरराष्ट्रीय मैचों के साथ टूर्नामेंट की सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं.
India vs China Live Score:भारतीय महिला टीम शुरू करेगी अभियान
नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. आज भारतीय महिला टीम अपने अभियान की शुरुआत कर रही है. स्वतंत्रता दिवस पर पुरुष टीम ने वेल्स को 3-1 से हराया था. ऐसे में महिला टीम की भी कोशिश जीत के साथ आगे बढ़ने की होगी.