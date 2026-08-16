India vs China Live Score FIH Womens Hockey World Cup 2026: आत्मविश्वास से ओतप्रोत भारतीय महिला हॉकी टीम को एफआईएच विश्व कप के अपने पहले ही मैच में रविवार को पेरिस ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन की कठिन चुनौती का सामना करना पड़ेगा और कठिन पूल में कोई भी कोताही बरतने से कोच शोर्ड मारिन की टीम बचना चाहेगी.

विश्व रैंकिंग में नौवे स्थान पर काबिज भारत को पूल डी में दूसरी रैंकिंग वाली चीन के अलावा इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका से खेलना है. नये प्रारूप में खेले जा रहे इस विश्व कप में हर मैच महत्वपूर्ण है और टूर्नामेंट में अच्छी शुरूआत मनोबल बढाने के लिये भी जरूरी है.

यूरोपीय हालात में खुद को ढालने के लिये काफी पहले यहां पहुंची भारतीय टीम ने भीषण गर्मी के बीच वेगनेर स्टेडियम पर कड़े अभ्यास सत्रों में हिस्सा लिया है और नीदरलैंड के खिलाफ अभ्यास मैच भी खेला. चीन के खिलाफ यह मुकाबला इसलिये भी अहम है क्योंकि अगले महीने एशियाई खेलों में भारत का सामना एक बार फिर उससे होगा.