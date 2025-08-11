विज्ञापन
Asia Rugby U20: एशिया रग्बी U-20 में भारतीय महिला टीम ने जीता कांस्य, चीन बना चैंपियन

Asia Rugby Under 20 Sevens Championship: बिहार में एशिया रग्बी अंडर-20 सेवन्स चैंपियनशिप खेला गया जिसमें चीन ने बाजी मारी. भारतीय महिला टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रही.

  • बिहार के राजगीर स्थित खेल अकादमी परिसर में पहली बार एशिया रग्बी अंडर-20 सेवन्स चैंपियनशिप का सफल आयोजन हुआ.
  • इस टूर्नामेंट में भारत समेत नौ देशों की कुल सोलह महिला और पुरुष टीमों ने भाग लिया था.
  • भारतीय महिला रग्बी टीम ने तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में उज्बेकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
Asia Rugby Under 20 Sevens Championship: बिहार स्पोर्ट्स एकेडमी एंड कॉम्प्लेक्स कैंपस स्थित रग्बी ग्राउंड पर एशिया रग्बी अंडर-20 सेवन्स चैंपियनशिप खेला गया जिसमें चीन ने बाजी मारी. टूर्नामेंट में महिला और पुरुष वर्ग की टीमों ने भाग लिया था.इस टूर्नामेंट में 9 देशों की कुल 16 टीमें भाग लिया. टूर्नामेंट में भारत, चीन, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात, कजाखस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और नेपाल से कुल 16 महिला व पुरुष टीमें खेल रही थी जिसमें कुल  इसमें 192 खिलाड़ी, 32 कोच, और 50 तकनीकी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया.

बिहार में हुआ शानदार आयोजन

बिहार में खेल इतिहास का एक नया अध्याय जुड़ गया है.  राज्य में पहली बार आयोजित 'एशिया रग्बी (अंडर-20) चैंपियनशिप-2025' का सफल आयोजन राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी-सह-बिहार खेल विश्वविद्यालय के परिसर में हुआ.  इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत की महिला रग्बी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक (ब्रॉन्ज मेडल) अपने नाम किया. 

भारतीय महिला टीम तीसरे स्थान पर रही, ब्रॉन्ज मेडल भारतीय महिला टीम के नाम

एशिया रग्बी अंडर-20 में भारत की महिला टीम तीसरे स्थान पर रही है. भारतीय महिला टीम ने तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में उज्बेकिस्तान को 12-5 से हराने में सफलता हासिल की. भारत के महिला टीम के तीसरे स्थान पर रहने के बाद रग्बी इंडिया के अध्यक्ष राहुल बोस महिला टीम के साथ जश्न भी मनाया. 

भारतीय पुरुष टीम टूर्नामेंट में छठे स्थान पर रही.

भारतीय पुरुष टीम  टूर्नामेंटमें छठे स्थान पर रही, 5वें स्थान के प्ले-ऑफ में संयुक्त अरब अमीरात से 19-21 से मामूली अंतर से हार गई. इससे पहले, उन्होंने पांचवें-आठवें स्थान के क्लासिफिकेशन मैच में कज़ाकिस्तान को 24-19 से हराकर पांचवें स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार हासिल किया था. सुमित कुमार रॉय की अगुवाई में, भारतीय पुरुष टीम ने पूल ए में तीन मैचों में एक जीत और दो हार के साथ तीसरे स्थान से शुरुआत की थी.  गोल्डेन कुमार भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे, जिन्होंने टूर्नामेंट में चार प्रयास किए. 

रग्बी इंडिया के अध्यक्ष राहुल बोस विश्वस्तरीय खेल परिसर को देख हुए गदगद

बिहार के राजगीर खेल परिसर में एक विश्व स्तरीय रग्बी मैदान का उद्घाटन पिछले साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था.  रग्बी इंडिया के अध्यक्ष राहुल बोस ने एशियन रग्बी एमिरेट्स पर NDTV से विशेष बातचीत की. राहुल बोस ने कहा कि "यह बिहार का एक बहुत बड़ा आयोजन है, राजगीर, बिहार में आयोजित इस आयोजन में दुनिया भर की टीमों ने भाग लिया है. " साथ ही  राहुल बोस ने राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रदान की गई विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं की प्रशंसा की  और उन्होंने  भारतीय रग्बी टीम की भी खूब तारीफ की है. 

चीन ने जीता खिताब

दोनों चरण चीनी टीम ने जीते. चीन ने पुरुष/महिला दोनों वर्गों में प्रथम स्थान प्राप्त किया. फाइनल मैच में चीन की टीम ने शानदार खेल दिखाया. चीन ने हांगकांग को हराकर एशिया रग्बी अंडर-20 सेवन्स चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया. 

अंडर-20 महिला टीम का शानदार परफॉर्मेंस

इस परिणाम के साथ, अंडर-20 महिला टीम ने भारत की बढ़ती रग्बी कहानी में एक और मील का पत्थर जोड़ दिया है, साथ ही महाद्वीपीय स्तर पर भविष्य की सफलता के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है. 

मुख्यमंत्री ने रग्बी इंडिया और अभिनेता एवं खेल प्रशासक राहुल बोस का भी धन्यवाद किया

यह प्रतियोगिता बिहार के लिए इसलिए भी खास रही क्योंकि पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर की रग्बी प्रतियोगिता राज्य में आयोजित की गई, जिसमें भारत सहित कई देशों की टीमें शामिल हुईं. मुख्यमंत्री ने रग्बी इंडिया और अभिनेता एवं खेल प्रशासक राहुल बोस का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई.

परिणाम संक्षिप्त में

पुरुष फाइनल: श्रीलंका 0-33 हांगकांग चीन

पुरुष तीसरा स्थान: चीन 7-19 मलेशिया

महिला फाइनल: चीन 29-21 हांगकांग चीन

महिला तीसरा स्थान: भारत 12-5 उज्बेकिस्तान

पूरी स्टोरी पढ़ें

