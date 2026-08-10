'मुझे नरेंदर नाम से नफरत हो गई है', मुक्केबाज ने सुनाया पाकिस्तानी बॉक्सर का किस्सा, PM मोदी ने भी लगाए ठहाके - VIDEO

Boxer Narender Shared Interesting Story of Pakistani Boxer with PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने आवास पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की मेज़बानी की. पीएम मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने देश का मान बढ़ाया है और इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी. पीएम मोदी ने CWG 2026 में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ हुई बातचीत का एक वीडियो भी पोस्ट किया. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा. देश ने 13 गोल्ड समेत कुल 39 मेडल अपनी झोली में डाले. इस मुलाकात के दौरान सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय मुक्केबाज नरेंदर ने पाकिस्तानी मुक्केबाज से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा पीएम मोदी के साथ शेयर किया.

नरेंदर ने बताया कि वह साल 2015 में वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में वह हिस्सा लेने के लिए गए हुए थे और उनकी पहली फाइट ही पाकिस्तानी मुक्केबाज के साथ थी. उन्होंने बताया कि मिलिट्री से उन्हें फोन आया था कि चाहे जो जाए पाकिस्तान से नहीं हारना है. नरेंदर ने बताया ने पाकिस्तानी मुक्केबाज के खिलाफ वह पहला बाउट 4-1 से जीतने में सफल रहे, लेकिन दूसरे बाउट में उन्हें पाकिस्तानी मुक्केबाज से कड़ी टक्कर मिली. हालांकि, नरेंदर के अनुसार, वह दूसरे बाउट को भी 3-2 से जीतने में सफल रहे, लेकिन दोनों मुक्केबाजों के सिर आपस में टकरा गए, जिसके चलते दोनों के कट लग गया.

पाकिस्तानी मुक्केबाज को अस्पताल में भर्ती कराया गया

नरेंदर के मुताबिक, इसके बाद उन्हें और पाकिस्तानी मुक्केबाज को अस्पताल में भर्ती कराया गया. भारतीय मुक्केबाज ने बताया कि उनके साथ भारतीय सेना से जो कोच गए थे उनका नाम भी नरेंदर राणा था. नरेंदर ने पीएम मोदी से कहा कि आप भी साल 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, जिसके चलते पाकिस्तानी मुक्केबाज ने नरेंदर से कहा, "मैं आपसे एक बात कहूं, आपका नाम नरेंदर है, आपके कोच का नाम नरेंदर है और आपके प्रधानमंत्री का नाम भी नरेंदर है, ऐसे में मुझे नरेंदर नाम से ही नफरत हो गई है." नरेंदर द्वारा सुनाए गए इस दिलचस्प किस्से के बाद पीएम मोदी जोर-जोर से हंसते नजर आए.

नरेंदर ने 90 प्लस कैटेगरी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया. हालांकि, वह गोल्ड मेडल से सिर्फ एक कदम दूर रह गए. भारतीय मुक्केबाज को फाइनल में इंग्लैंड के डामार थॉमस के खिलाफ एकतरफा मुकाबले में 0-5 से हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों का प्रदर्शन लाजवाब रहा और पुरुष और महिला टीम ने मिलकर कुल 10 मेडल अपने नाम किए.

(IANS इनपुट के साथ)