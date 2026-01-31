Elena Rybakina: पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन बनीं रिबाकिना, वर्ल्ड नंबर-1 और पूर्व चैंपियन आर्यना सबालेंका को हराया

Elena Rybakina Australian Open Champion: कज़ाकिस्तान की 26 साल की एलेना रिबाकिना ऑस्ट्रेलियन ओपन की नई महिला चैंपियन बन गई हैं. रिबाकिना ने पहले सेट को जीतकर मैच जीतने का अपना लंबा रिकॉर्ड कायम रखा. इसके साथ रिबाकिना पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला चैंपियन बन गईं. रिबाकिना ने वर्ल्ड नंबर-1 और पूर्व वर्ल्ड चैंपियन बेलारूस की आर्यना सबालेंका को तीन सेटों के संघर्षपूर्ण फ़ाइनल में हराकर दूसरा ग्रैंड स्लैम ख़िताब अपने नाम किया.

पहला सेट जीता तो 24वां मैच भी जीता

रिबाकिना ने पहला सेट जीतने के बाद रिबाकिना ने 24वां मैच अपने नाम कर लिया. वर्ल्ड नंबर-1 और 2023 और 2024 की विजेता और 2025 का फ़ाइनल खेल चुकीं बेलारूस की आर्यना सबालेंका को रिबाकिना ने पहले ही सेट में झटका दिया और 6-4 से ये सेट अपने नाम कर लिया. इस सेट की जीत के बाद कज़ाकिस्तान की रिबाकिना के पास मनोवैज्ञानिक बढ़त भी हासिल हो गई.

दूसरा ग्रैंड स्लैम ख़िताब

वर्ल्ड नंबर-1 सबालेंका ने ना सिर्फ़ दूसरा सेट 6-4 से अपने नाम किया. बल्कि तीसरे सेट में भी सर्विस ब्रेक कर उन्होंने 3-0 की बढ़त बना ली. लेकिन रिबाकिना ने वहां से ज़बरदस्त कमबैक किया और 6-4 से फ़ाइनल मैच जीतकर पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स ख़िताब अपने नाम कर लिया.

रिबाकिना ने इससे पहले 4 साल पहले विंबलडन का ख़िताब अपने नाम किया था. उसके बाद वो सिर्फ़ एक बार 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के फ़ाइनल तक का सफ़र कर पाईं थीं.

15 साल के बाद मिला स्पेशलिस्ट कोच

कज़ाकिस्तान की 26 साल की रिबाकिना के लिए टेनिस का सफ़र आसान नहीं रहा है. 15 साल की उम्र तक उनके पास टेनिस के लिए निजी कोच नहीं था. 18 साल तक की उम्र तक वो चार खिलाड़ियों के साथ ग्रुप में ट्रेनिंग करती थीं. लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत के बाद कहा, “मैं अपनी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं. उनके बगैर ये जीत मुमकिन नहीं थी. मैं अपनी मेडिकल टीम और स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिनकी वजह से ये सब मुमकिन नहीं हो पाया.”

यही नहीं वो रेग्युलर हाई स्कूल जाती थीं जो एथलीटों के लिए स्पेशलिस्ट स्कूल नहीं था. रिबाकिना ने पढ़ाई करते हुए टेनिस की दुनिया में टॉप पर पहुंचने की मिसाल कायम की है. रिबाकिना के करियर का ये 12वां मेगा ख़िताब है.

रिबाकिना बनीं ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन