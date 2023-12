कॉमनवेल्थ स्वर्ण पदक विजेता बॉक्सर जैसमीन की नजरें अब ओलिंपिक कोटे पर टिकीं

जैसमीन ने सोमवार को यहां राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में अपना क्वार्टरफाइनल जीतने के बाद कहा, ‘मुझे चेतावनी दी गयी थी, मुझे पहली बार ‘काउंटिंग' मिली. मैं इसे संभाल नहीं सकी. इसलिये इस तरह के हालात में वापसी का तरीका जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है जो मैं नहीं कर सकी.' इस जीत से उन्हें पदक के अलावा पेरिस ओलिंपिक कोटा भी मिल गया होता.

जैसमीन ने कहा, ‘एशियाड मुकाबले के बाद कोच ने मुझे मानसिक पहलू पर काम करने को कहा. मैं मनोचिकित्सक के साथ काम कर रही हूं. मैं काफी चीजें सीख रही हूं, मैं अपनी कमजोरियों पर काम करने की कोशिश कर रही हूं. मेरा खेल भी समय के साथ बेहतर हो रहा है. पर एकदम से नहीं आ रहा, समय लग रहा है.' इस वर्ग में शीर्ष तीन मुक्केबाजों को राष्ट्रीय शिविर में भेजा जाएगा, जहां उनका आंकलन होगा और इसी के आधार पर एक मुक्केबाज को अगले ओलिंपिक क्वालीफायर के लिए चुना जाएगा जो 29 फरवरी से 12 मार्च तक इटली के बुस्तो अर्जिजियो में होगा.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)