CAFA Nations Cup: भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला हुआ ड्रॉ, जानें अब क्या बन रहा है समीकरण

CAFA Nations Cup: भारतीय फुटबॉल टीम गुरुवार को यहां सीएएफए नेशन्स कप में मौकों का फायदा उठाने में विफल रही और अफगानिस्तान ने उसे गोलरहित ड्रॉ पर रोक दिया. भारतीय टीम ने ग्रुप बी में अपने अभियान का अंत तीन मैच में चार अंक के साथ किया और अब टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए ईरान और ताजिकिस्तान के बीच मैच के नतीजे का इंतजार है. ईरान से हारने और ताजिकिस्तान को हराने के बाद भारत अब भी दूसरे स्थान पर रह सकता है और आठ सितंबर को होने वाले तीसरे स्थान के मैच में अपनी जगह पक्की कर सकता है लेकिन इसके लिए उसे उम्मीद करनी होगी कि टूर्नामेंट का सह मेजबान ताजिकिस्तान ईरान के खिलाफ जीत दर्ज नहीं कर पाए. ताजिकिस्तान के भी तीन अंक हैं.

अफगानिस्तान ने मैच की आक्रामक शुरुआत की लेकिन भारत ने शुरुआती जवाबी हमलों में अधिक स्पष्ट मौके बनाए. पंद्रह मिनट के खेल के बाद आशिक कुरुनियन ने बाईं ओर से गेंद इरफान याडवाड के पास पहुंचाई लेकिन वह गोल करने में नाकाम रहे. भारतीय गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने 24वें मिनट में अली रेजा पनाही लंबे शॉट पर शानदार बचाव किया. इसके कुछ मिनट बाद इरफान का शॉट भी गोल पोस्ट से बाहर चला गया.

कुरुनियन 34वें मिनट में अफगानिस्तन के सेंटर-बैक महबूब हनीफी को छकाने में कामयाब रहे और बॉक्स के अंदर गेंद छीन ली. भारतीय खिलाड़ी को केवल गोलकीपर फैसल अहमद हमीदी को मात देनी थी लेकिन विरोधी गोलकीपर ने उनके प्रयास को विफल रह दिया. कुरुनियन को हमीदी से टकराने के कारण फाउल दिया गया.

भारतीय टीम में पहली बार खेलने वाले जितिन एमएस ने मध्यांतर से पहले दाईं ओर से गेंद को कुरुनियन की ओर बढ़ाया लेकिन वह एक बार फिर गोल नहीं कर पाए. जितिन पहले हाफ के इंजरी टाइम में भी मौके से चूक गए.

मध्यांतर के बाद भारत ने खेल पर और नियंत्रण हासिल कर लिया. मुख्य कोच खालिद जमील ने मनवीर सिंह (जूनियर) और विक्रम प्रताप सिंह को मैदान में उतारा.

दूसरे हाफ का पहला बड़ा मौका लगभग एक घंटे के खेल के बाद आया जब निखिल प्रभु ने गेंद जितिन की ओर बढ़ाई लेकिन वह गेंद तक नहीं पहुंच गए. जितिन का शॉट 66वें मिनट में भी गोल के ऊपर से बाहर निकल गया.

अफगानिस्तान को मैच का सबसे अच्छा मौका 71वें मिनट में मिला जब हुसैन जमानी ने दाईं ओर से यामा शेरजाद को गेंद दी लेकिन उनका शॉट गुरप्रीत के हाथ से छूने के बाद क्रॉस बार से टकराकर बाहर निकल गया.

मैच के अंत में अफगानिस्तान ने तेजी दिखाई लेकिन भारत की रक्षापंक्ति ने धैर्य बरकरार रखते हुए मैच ड्रॉ करा दिया. भारत दोनों टीम के बीच हुए पिछले मुकाबले में मार्च 2024 में 2026 विश्व कप क्वालीफायर के दूसरे दौर के दौरान अफगानिस्तान से हार गया था.

