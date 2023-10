Asian Games 2023 October 6 Live Updates: भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, इस खिलाड़ी का डेब्यू

Asian Games 2023 October 6 Live: हॉकी टीम आज स्वर्ण पदक की लड़ाई लड़ेगी.

Asian Games 2023 October 6 Live Updates: भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारत के लिए शाहबाज़ अहमद डेब्यू कर रहे हैं. एशियाई खेलों में भारत के लिए वीरवार का दिन तुलनात्मक रूप से ठीक-ठाक ही रहा. और उसे पांच पदक मिले, लेकिन करोड़ों खेलप्रेमियों की नजरें तो पदकों के शतक पर लगी हैं. और इसके लिए खेलों का 12वां दिन यानी शुक्रवार आज का दिन उसके लिए एक अहम दिन हो चला है. आज कई पदक दांव पर होंगे. और इसके तहत पुरुषों की ब्रिज टीम फाइनल सेशन खेलेगी, तो घुड़सवारी में यश नानसी व्यक्तगित स्पर्धा में हिस्सा लेंगे. तीरंदाजी में महिला टीम रिकर्व वर्ग में पदक के लिए जोर आजमाइश करेगी, तो पुरुष वर्ग की टीम भी मुकाबले में उतरेगी. वहीं कुश्ती में महिला वर्ग में अलग-अलग कैटेगिरी में कई मुकाबले आयोजित होंगे. इनके अलावा हॉकी में भारत जापान से स्वर्ण पदक के लिए खेलेगा, तो क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में सुबह बांग्लादेश से खेलेगी.

1.0 ओवर, बांग्लादेश 1/0. महमूदुल हसन जॉय 0(1) परवेज़ हुसैन इमोन 1(5). भारत के लिए गेंदबाजी की शुरुआत अर्शदीप सिंह ने की है.

भारत की अंकिता भकत, भजन कौर और सिमरनजीत कौर अब महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में जापानी तिकड़ी के खिलाफ मुकाबले में हैं. भारतीय तिकड़ी मे जापान के खिलाफ पहला सेट 53-49 से अपने नाम किया है. इसके बाद भारत ने दूसरा सेट 56-54 से अपने नाम किया. भारतीय टीम रिकर्व में जापान के खिलाफ 4-0 से आगे चल रही है.



बांग्लादेश प्लेइंग इलेवन: परवेज हुसैन इमोन, महमूदुल हसन जॉय, जाकिर हसन, सैफ हसन (कप्तान), अफीफ हुसैन, शहादत हुसैन, जकर अली (विकेटकीपर), रकीबुल हसन, हसन मुराद, मृत्युंजय चौधरी, रिपन मोंडोल



भारत प्लेइंग इलेवन: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (डब्ल्यू), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, शाहबाज़ अहमद, रवि बिश्नोई, रविश्रीनिवासन साई किशोर, अर्शदीप सिंह

भारत ने टॉस जीतकर बांग्लादेश के खिलाफ पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है.

भारत को आज पुरुष क्रिकेट टीम से उम्मीद होगी कि ऋतुराज की अगुवाई में टीम इंडिया फाइनल में जगह बनाकर एक और पदक पक्का करें तो हॉकी टीम आज गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला खेलेगी. इसके अलावा तीरंदाजी में आज और पदक आने की पूरी संभावना है.