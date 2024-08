Arshad Nadeem: पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने किया नदीम अरशद को इतनी बड़ी रकम देने का ऐलान

Arshad Nadeem gets such a huge reward: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने पेरिस में ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपये (पाकिस्तानी) की नकद पुरस्कार की घोषणा की है. नदीम को हालांकि कुछ महीने पहले ओलंपिक के लिए नया भाला खरीदने के लिए ‘क्राउड फंडिंग'(बड़ी संख्या में लोगों से धन जुटाना) की मदद लेनी पड़ी थी. मरियम ने यह भी कहा कि इस खिलाड़ी के नाम पर उनके गृहनगर खानेवाल में एक स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी.

First of all, I thank Allah Almighty for this huge success, with the prayers of my parents, prayers of the entire nation and especially the tireless effort of my coach Mr. Salman Iqbal Butt and the support of Dr. Ali Sher Bajwa, I have achieved this massive milestone.

