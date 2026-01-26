विज्ञापन
विशेष लिंक

मुंबई में अतिक्रमण हटाने गई थी पुलिस, लोगों ने खदेड़ दिया-Video

मुंबई में अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया. बड़ी संख्या में महिलाएं चेन बनाकर पुलिस के सामने खड़ी हो गई. इस दौरान वहां पथराव भी हुआ. ऐसे में पुलिस टीम को वापस लौटना पड़ा.

Read Time: 2 mins
Share
मुंबई में अतिक्रमण हटाने गई थी पुलिस, लोगों ने खदेड़ दिया-Video
अवैध कब्जा हटाने पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने हमला.
  • मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क में अतिक्रमण हटाने के प्रयास के दौरान पुलिस और वन विभाग की टीम पर पथराव हुआ.
  • स्थानीय निवासियों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया और अतिक्रमण हटाने के आदेश के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया.
  • कोर्ट ने नेशनल पार्क की जमीन से गैर-आदिवासी परिवारों के अतिक्रमण को ध्वस्त करने का आदेश दिया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

भारत में अवैध अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है. गांव, शहर, कस्बे से लेकर मेट्रोपोलिटल शहरों में भी कई जगहों पर अतिक्रमण नजर आता है. वन विभाग, रेलवे, पथ निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों की खाली पड़ी जमीन पर लोग अवैध कब्जा कर लेते हैं. कुछ सालों तक रहने के बाद जब प्रशासन सरकारी जगह खाली कराने पहुंचती है तो लोग उस पर हमलावर भी हो जाते हैं. ऐसा ही कुछ नजारा सोमवार को मायानगरी मुंबई में देखने को मिली. जहां अवैध अतिक्रमण खाली करवाने पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम को लोगों ने खदेड़ दिया. इसका वीडियो भी सामने आया है. जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पुलिस का विरोध करती नजर आई. 

संजय गांधी नेशनल पार्क से कब्जा हटाने पहुंची थी पुलिस

दरअसल मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली में अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम पर स्थानीय निवासियों ने पथराव कर दिया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई. दरअसल, अदालत ने नेशनल पार्क की जमीन से उन लोगों के अतिक्रमण को ध्वस्त करने का आदेश दिया है, जो वहां के मूल आदिवासी नहीं हैं. इसी कार्रवाई को रोकने के लिए वहां रह रहे परिवारों और पुलिस के बीच तीखी झड़प और संघर्ष देखने को मिला.
 

वीडियो में दिखा पत्थर उठाते नजर आ रहे लोग

लोगों के विरोध के बाद पुलिस टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा. सामने आए वीडियो में बड़ी संख्या में महिलाएं पुलिसिया कार्रवाई का विरोध करती नजर आ रही है. लोगों के भारी विरोध को देखते हुए जब पुलिस टीम वापस लौटने लगी तब कुछ लोग हाथों में पत्थर उठाते भी नजर आए. इस दौरान वहां पथराव भी हुआ. ऐसे में अवैध कब्जा नहीं हटाया जा सका.

यह भी पढ़ें - मुंबई आगरा हाईवे पर लगा 10 किलोमीटर लंबा जाम, मुंबई की तरफ बढ़ रहा 'लाल सैलाब'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mumbai, Mumbai Police, Mumbai Police Action, Attack On Mumbai Police, Mumbai News
Get App for Better Experience
Install Now