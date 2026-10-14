विज्ञापन
विशेष लिंक

मुंबई की हाई राइज बिल्डिंग के 14वें फ्लोर पर लगी भीषण आग, तेज लपटों में झुलसकर दो महिलाओं की मौत

बिल्डिंग में आग का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक फ्लोर पर आग की तेज लपटें देखी जा सकती हैं. ये लपटें इतनी तेज थीं कि दूसरे फ्लोर्स को अपनी चपेट में ले रही थीं.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
मुंबई की हाई राइज बिल्डिंग के 14वें फ्लोर पर लगी भीषण आग, तेज लपटों में झुलसकर दो महिलाओं की मौत
मुंबई की हाई राजइज इमारत के फ्लोर में लगी भीषण आग
NDTV
  • मुंबई के नालासोपारा में इंपीरियल हाइट्स बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर मंगलवार रात भीषण आग लग गई
  • इस हादसे में दो महिलाओं फाल्गुनी शाह और अश्विनी पारकर की मौत हो गई
  • आग की शुरुआत बारहवीं मंजिल के एक फ्लैट से हुई और यह तेरहवीं तथा चौदहवीं मंजिल तक फैल गई
क्या आग लगने की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट थी?
मुंबई:

मुंबई से सटे नालासोपारा की इंपीरियल हाइट्स बिल्डिंग में मंगलवार रात भीषण आग लग गई. आग इमारत की 12वीं मंजिल के एक फ्लैट में लगी थी. इस हादसे में दो महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई. दोनों मृतक महिलाओं फाल्गुनी शाह और अश्विनी पारकर की उम्र 50-50 साल है. हालांकि कई लोगों को ऊंची इमारत से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. बता दें कि ये हाई राइज इमारत वसई-नालासोपारा लिंक रोड पर है. आग की खबर मिलते ही मौके पर अफतातफरी मच गई.

आग 12वीं मंजिल के एक फ्लैट से शुरू होकर ऊपर की मंजिलों तक फैल गई. आग की लपटें  13वीं और 14वीं मंजिल तक पहुच गईं, जिससे प्रभावित इलाकों में रहने वाले कई लोग आग की चपेट में आ गए. बिल्डिंग में बड़ी इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो गई. इमरजेंसी टीमों ने फायर ब्रिगेड की मदद से  करीब 20-25 लोगों को बाहर निकाला. आग लगने की सही वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है. वसई-विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आग लगने की परिस्थितियों की जांच कर रहा है.

Latest and Breaking News on NDTV

बिल्डिंग में आग का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक फ्लोर पर आग की तेज लपटें देखी जा सकती हैं. ये लपटें इतनी तेज थीं कि दूसरे फ्लोर तक भी जा रही थीं. आग की सूचना मिलते ही इमारत के नीचे बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई. वहीं फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना दी गई. 

Latest and Breaking News on NDTV

ये भी पढ़ें-दिल्ली के रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, जान बचाने के लिए खिड़की से कूदे लोग, देखें Video

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mumbai Fire, Mumbai Fire 2 Dead, Mumbai Building Fire, Mumbai Building Fire Firefighters, Mumbai Fire Death
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com