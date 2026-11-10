₹4000 करोड़ के गोकुल दूध संघ पर कब्जे की जंग; अध्यक्ष का चुनाव आज, क्या हारकर भी जीत जाएगी महायुति

महाराष्ट्र की सहकारिता राजनीति के सबसे चर्चित मुकाबलों में से एक गोकुल दूध संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव मंगलवार को हो रहा है. कोल्हापुर के गोकुल शिरगांव स्थित संघ मुख्यालय में विशेष आमसभा बुलाई गई है, जहां नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा. चुनाव को लेकर सत्ताधारी महायुति और कांग्रेस नेता सतेज पाटिल समर्थित राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाड़ी आमने-सामने हैं. संभावित तनाव और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने परिसर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

गोकुल दूध संघ के चुनाव पर पूरे महाराष्ट्र की नजर

कोल्हापुर का गोकुल दूध संघ राज्य की सबसे बड़ी और प्रभावशाली सहकारी डेयरी संस्थाओं में गिना जाता है. 4,000 करोड़ रुपये से अधिक सालाना कारोबार वाली इस संस्था से लाखों दुग्ध उत्पादक किसान जुड़े हुए हैं. गोकुल पर नियंत्रण का मतलब केवल एक सहकारी संस्था पर अधिकार नहीं, बल्कि पश्चिमी महाराष्ट्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बड़े किसान वर्ग पर प्रभाव भी है. यही वजह है कि यह चुनाव स्थानीय स्तर से आगे बढ़कर राज्य की राजनीति का बड़ा केंद्र बन गया है.

संचालक मंडल चुनाव में कांग्रेस को मिला था बहुमत

हाल ही में हुए 25 सदस्यीय संचालक मंडल के चुनाव में कांग्रेस नेता सतेज पाटिल समर्थित राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाड़ी ने 25 में से 13 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था. वहीं सत्ताधारी महायुति को 12 सीटों पर जीत मिली थी. चुनाव परिणाम आने के बाद माना जा रहा था कि अध्यक्ष पद पर कांग्रेस समर्थित पैनल का दावा मजबूत रहेगा.

गोकुल अध्यक्ष चुनाव के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात

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सरकार के अध्यादेश ने बदला पूरा समीकरण

चुनाव परिणाम के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक नया अध्यादेश लागू किया. इसके तहत 500 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली सहकारी संस्थाओं में सरकार को चार अनुभवी सदस्यों को मनोनीत करने और उन्हें मतदान का अधिकार देने की व्यवस्था की गई. इस फैसले के बाद महायुति की संख्या 12 से बढ़कर 16 हो गई. दूसरी ओर कांग्रेस समर्थित 13 सदस्यीय बहुमत प्रभावी रूप से अल्पमत में बदल गया. विपक्ष ने इसे जनादेश की अवहेलना बताते हुए तीखा विरोध शुरू कर दिया.

विपक्ष ने बताया जनादेश की चोरी

कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के नेताओं का आरोप है कि सरकार चुनाव हारने के बाद मनोनीत सदस्यों के जरिए संस्था पर नियंत्रण हासिल करना चाहती है. विपक्ष इस कदम को 'जनादेश की चोरी' और 'लोकतंत्र की हत्या' बता रहा है. विरोधी दलों का कहना है कि यदि यह मॉडल सफल होता है तो भविष्य में चीनी मिलों, सहकारी बैंकों और अन्य संस्थाओं में भी चुनावी परिणामों को प्रभावित किया जा सकता है.

हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

मामला बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ तक पहुंचा था. अदालत ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव कराने की अनुमति दी. साथ ही अदालत ने चारों मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार भी बरकरार रखा. हालांकि अध्यादेश की वैधता को लेकर दायर चुनौती पर अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी.

सुरक्षा के बीच होगा फैसला

आज होने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव को देखते हुए गोकुल दूध संघ परिसर में दोनों गुटों के समर्थकों की भारी भीड़ जुट रही है. सतेज पाटिल समर्थक कार्यकर्ताओं के आक्रामक रुख और संभावित विवाद की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि 13 सीटें जीतने वाली कांग्रेस समर्थित आघाड़ी अपना दावा बचा पाती है या फिर चार मनोनीत सदस्यों के सहारे महायुति गोकुल दूध संघ की सत्ता अपने हाथ में लेने में सफल रहती है.

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