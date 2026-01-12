विज्ञापन
बेटे ने मां की काटी गर्दन! तलवार से किया हमला और मौके से भागा, पुलिस ने किया गिरफ्तार

शहडोल जिले के धनपुरी में एक बेटे ने अपनी मां की गर्दन तलवार से काटकर हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग निकला, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. हत्या की वजह अब तक स्पष्ट नहीं है.

Shahdol Murder Case: शहडोल जिले के धनपुरी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक बेटे ने अपनी ही मां पर तलवार से हमला कर उसकी जान ले ली. वारदात इतनी खौफनाक थी कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. आरोपी वारदात के बाद मौके से भाग निकला, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. इस हत्या के पीछे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है.

घर के आंगन में हुआ हमला

यह घटना धनपुरी थाना क्षेत्र के कछियान टोला की है. जानकारी के मुताबिक, मुन्नी बाई दोपहर में अपने घर के आंगन में काम कर रही थीं. अचानक उनका बेटा मोहन लोधी हाथ में तलवार लेकर आया और बिना किसी चेतावनी के उनकी गर्दन पर वार कर दिया. यह हमला इतना अचानक था कि मुन्नी बाई को बचने का मौका तक नहीं मिला.

मौके पर ही मौत

तलवार के वार से मुन्नी बाई की गर्दन पर गहरे जख्म हुए और खून बहने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. आरोपी मोहन लोधी खून से सनी तलवार लेकर घर से बाहर निकल गया. यह दृश्य देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. एडिशनल एसपी अभिषेक दिवान ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस अब इस सनसनीखेज हत्या के पीछे की वजह तलाश रही है. क्या यह पारिवारिक विवाद का नतीजा था या आरोपी की मानसिक स्थिति खराब थी? इन सभी पहलुओं पर जांच जारी है. फिलहाल इस घटना ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है.

