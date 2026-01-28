विज्ञापन
Ajit Pawar Family: पत्नी सुनेत्रा के बेहद करीब थे अजीत पवार, जानें परिवार में कौन-कौन है?

Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार से पहले विमान हादसे में पूर्व गुजरात सीएम विजय रूपाणी की मौत हुई थी. अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में उनका भी निधन हुआ था. पूर्व आंध प्रदेश सीएम वाईएस रेड्डी और कांग्रेस नेता माधव राव सिंधिया ने भी विमान हादसे में अपनी जान गंवाई थी.

AFTER AJIT PAWAR WHO WILL BE THE SUCCESSOR OF NATIONALIST CONGRESS PARTY

Ajit Pawar Passed Away: हिंदुस्तान में एक बार फिर एक और राजनेता की विमान हादसे में मौत की खबर आ गई है. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बारामती के विधायक अजित अनंतराव पवार की बुधवार सुबह विमान हादसे में मौत हो गई. विमान में उनके साथ सवार 3 औऱ लोग भी हादसे के शिकार हो गए. हादसा विमान की इमरजेसी लैडिंग के दौरान हुई.

Live Update: अजित पवार के निधन पर PM मोदी ने जताया दुख, इन नेताओं की भी विमान क्रैश में गई थी जान

एनसीपी चीफ अजित पवार के परिवार में कौन-कौन?

अजित पवार के परिवार में कुल चार लोग हैं. इसमें उनकी पत्नी सुनेत्रा, बड़े बेटे पार्थ और छोटे बेटे जय पवार शामिल हैं. अजित पवार की पत्नी अक्सर उनके साथ चुनावी रैली में भी नजर आती थीं. अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि उन्हें बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा. अजित पवार अपनी पत्नी के सबसे करीब थे. 

महाराष्ट्र का वो नेता जो कभी सत्ता से बाहर नहीं हुआ

22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा गांव में जन्में अजित पवार ग्रामीण भारत की सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के बीच बड़े हुए. यहीं उन्हें किसानों और कृषि समुदाय को प्रभावित करने वाले मुद्दों की प्रत्यक्ष समझ मिली. इन्हीं शुरुआती अनुभवों ने क्षेत्रीय विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को आकार दिया.

ये भी पढ़ें-महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान क्रैश, प्लेन में सवार सभी 5 लोगों की मौत

12वीं पास अजीत अनंतराव पवार की गिनती महाराष्ट्र के सबसे अमीर नेताओं में की जाती है. पिछले पांच साल में अजित पवार की संपत्ति में अच्छी बढ़ोतरी हुई है. रिपोर्ट की मानें तो साल 2019 से 2024 तक अचल संपत्ति में करीब 10 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ था. 

ये भी पढ़ें-Judicial Inquiry: इंदौर पेयजल त्रासदी की होगी न्यायिक जांच, आयोग चार हफ्ते में सौंपगी अंतरिम रिपोर्ट

