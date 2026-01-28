Ajit Pawar Family: पत्नी सुनेत्रा के बेहद करीब थे अजीत पवार, जानें परिवार में कौन-कौन है?

Ajit Pawar Passed Away: हिंदुस्तान में एक बार फिर एक और राजनेता की विमान हादसे में मौत की खबर आ गई है. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बारामती के विधायक अजित अनंतराव पवार की बुधवार सुबह विमान हादसे में मौत हो गई. विमान में उनके साथ सवार 3 औऱ लोग भी हादसे के शिकार हो गए. हादसा विमान की इमरजेसी लैडिंग के दौरान हुई.
Live Update: अजित पवार के निधन पर PM मोदी ने जताया दुख, इन नेताओं की भी विमान क्रैश में गई थी जान
एनसीपी चीफ अजित पवार के परिवार में कौन-कौन?
अजित पवार के परिवार में कुल चार लोग हैं. इसमें उनकी पत्नी सुनेत्रा, बड़े बेटे पार्थ और छोटे बेटे जय पवार शामिल हैं. अजित पवार की पत्नी अक्सर उनके साथ चुनावी रैली में भी नजर आती थीं. अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि उन्हें बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा. अजित पवार अपनी पत्नी के सबसे करीब थे.
महाराष्ट्र का वो नेता जो कभी सत्ता से बाहर नहीं हुआ
22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा गांव में जन्में अजित पवार ग्रामीण भारत की सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के बीच बड़े हुए. यहीं उन्हें किसानों और कृषि समुदाय को प्रभावित करने वाले मुद्दों की प्रत्यक्ष समझ मिली. इन्हीं शुरुआती अनुभवों ने क्षेत्रीय विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को आकार दिया.
