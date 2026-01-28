Ajit Pawar Family: पत्नी सुनेत्रा के बेहद करीब थे अजीत पवार, जानें परिवार में कौन-कौन है?

Ajit Pawar Passed Away: हिंदुस्तान में एक बार फिर एक और राजनेता की विमान हादसे में मौत की खबर आ गई है. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बारामती के विधायक अजित अनंतराव पवार की बुधवार सुबह विमान हादसे में मौत हो गई. विमान में उनके साथ सवार 3 औऱ लोग भी हादसे के शिकार हो गए. हादसा विमान की इमरजेसी लैडिंग के दौरान हुई.