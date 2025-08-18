'अगर कुछ गलत नहीं है, तो बिहार में डिलीटेड 65 लाख वोटर्स की सॉफ्ट कॉपी सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही ECI?'

Digvijay Singh Questioned ECI: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रविवार को चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसे राहुल गांधी और विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देना चाहिए. हमारी सीधी मांग है कि हमें देश की मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी दी जाए.
'हमें देश की मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी दी जाए ताकि हम यह सत्यापित कर सकें'
गौरतलब है रविवार को भारत जोड़ो यात्रा की सफलता पर आधारित एक पुस्तक के विमोचन के बाद दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग से सवाल करते हुए कहा कि हमारी सीधी मांग है कि हमें देश की मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी दी जाए ताकि हम यह सत्यापित कर सकें कि किसी व्यक्ति का नाम कई बार या अलग-अलग पहचान के साथ दर्ज तो नहीं है.
दिग्विजय बोले, आयोग को राहुल गांधी और विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देना चाहिए
दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि, "चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लेकिन उसे राहुल गांधी और विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कई राज्यों में बिना उचित कारणों के लाखों वोटर डिलीट किए गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस पर पारदर्शी जानकारी नहीं दे रहा है.
दिग्विजय सिंह ने महात्मा गांधी के नमक आंदोलन से की 'वोटर अधिकार यात्रा' की तुलना
दिग्विजय सिंह ने पूछा कि, अगर कुछ गलत नहीं है, तो सभी वोटर्स की सूची की सॉफ्ट कॉपी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में शुरू हुए 'वोटर अधिकार यात्रा' की तुलना महात्मा गांधी के नमक आंदोलन से करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत को हटाने के लिए नमक आंदोलन शुरू किया था.
