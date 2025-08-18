विज्ञापन
विशेष लिंक

'अगर कुछ गलत नहीं है, तो बिहार में डिलीटेड 65 लाख वोटर्स की सॉफ्ट कॉपी सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही ECI?'

Former MP CM Digvijay Singh: इंदौर में एक कार्यक्रम में सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग से कहा कि, हमारी सीधी मांग है कि हमें देश की मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी दी जाए ताकि हम यह सत्यापित कर सकें कि किसी व्यक्ति का नाम कई बार या अलग-अलग पहचान के साथ दर्ज तो नहीं है.

Read Time: 3 mins
Share
'अगर कुछ गलत नहीं है, तो बिहार में डिलीटेड 65 लाख वोटर्स की सॉफ्ट कॉपी सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही ECI?'
CM Digvijay Singh Questioned ECI press conference on deleted 65 lakh bihar voters

Digvijay Singh Questioned ECI: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रविवार को चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसे राहुल गांधी और विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देना चाहिए. हमारी सीधी मांग है कि हमें देश की मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी दी जाए.

इंदौर में एक कार्यक्रम में सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग से कहा कि, हमारी सीधी मांग है कि हमें देश की मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी दी जाए ताकि हम यह सत्यापित कर सकें कि किसी व्यक्ति का नाम कई बार या अलग-अलग पहचान के साथ दर्ज तो नहीं है.

ये भी पढ़ें-Love Jihad: परिजन बोले, सौरभ बन सरवर ने बेटी को फंसाया, वीडियो जारी कर लड़की बोली, 'TRUE लव है'

'हमें देश की मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी दी जाए ताकि हम यह सत्यापित कर सकें'

गौरतलब है रविवार को भारत जोड़ो यात्रा की सफलता पर आधारित एक पुस्तक के विमोचन के बाद दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग से सवाल करते हुए कहा कि हमारी सीधी मांग है कि हमें देश की मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी दी जाए ताकि हम यह सत्यापित कर सकें कि किसी व्यक्ति का नाम कई बार या अलग-अलग पहचान के साथ दर्ज तो नहीं है.

दिग्विजय बोले, आयोग को राहुल गांधी और विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देना चाहिए

दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि, "चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लेकिन उसे राहुल गांधी और विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कई राज्यों में बिना उचित कारणों के लाखों वोटर डिलीट किए गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस पर पारदर्शी जानकारी नहीं दे रहा है. 

ये भी पढ़ें-वाहवाही लूटने के लिए अफसरों ने सीएम के हाथों करवा दिया लोकार्पण, अब आधे-अधूरे कॉलेज भवन पर उठ रहे सवाल?

बकौल दिग्विजय सिंह, बिहार में करीब 65 लाख वोटर के नाम डिलीट किए गए हैं. आखिर क्यों? किनके नाम हटाए गए, इसकी सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय देश के नागरिकों और विपक्षी नेताओं के सवालों का जवाब देना चाहिए.

दिग्विजय सिंह ने महात्मा गांधी के नमक आंदोलन से की 'वोटर अधिकार यात्रा' की तुलना 

दिग्विजय सिंह ने पूछा कि, अगर कुछ गलत नहीं है, तो सभी वोटर्स की सूची की सॉफ्ट कॉपी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में शुरू हुए 'वोटर अधिकार यात्रा' की तुलना महात्मा गांधी के नमक आंदोलन से करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत को हटाने के लिए नमक आंदोलन शुरू किया था.

ये भी पढ़ें-जल्द रीवा से उड़ान भरेगी 72 सीटर विमान, इंदौर और दिल्ली का सफर होगा आसान, बर्थडे पर डिप्टी सीएम ने किए कई बड़े ऐलान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
MP Former CM Digvijay Singh, SIR, Questioned ECI Press Conference, Bihar Assembly Election 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com