चूना पत्थर खदान का विरोध: ग्रामीणों ने जताई चिंता, बोले- प्रदूषण से सांस लेना हो रहा मुश्किल

Limestone Mining Pprotest Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के धौराभाठा गांव में प्रस्तावित चूना पत्थर खदान को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा खुलकर सामने आया है. ग्रामीणों का कहना है कि पहले से मौजूद खदानों के कारण गांव में प्रदूषण और जल संकट बढ़ गया है. अब नए उत्खनन की अनुमति मिलने से उनकी परेशानियां और बढ़ेंगी. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस प्रस्ताव पर तुरंत रोक लगाई जाए.

ग्रामीणों का रोष

गांव के लोगों ने साफ कहा है कि चूना पत्थर उत्खनन उनके जीवन और पर्यावरण के लिए खतरा है. उनका कहना है कि धूल और प्रदूषण से सांस लेने में दिक्कत हो रही है. कई लोग बीमार पड़ रहे हैं और खेती भी प्रभावित हो रही है.

खनिज विभाग की स्वीकृति

जानकारी के अनुसार खनिज विभाग ने पत्र लिखकर धौराभाठा गांव में चूना पत्थर उत्खनन की स्वीकृति दी है. प्रस्ताव के मुताबिक खसरा नंबर 12/1 में करीब 37 एकड़ और अतिरिक्त 20 एकड़ भूमि पर खनन किया जाना है.

पहले से फैला प्रदूषण

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पहले से ही रियल स्टेट एंड पावर लिमिटेड और शर्मा गिट्टी खदान के कारण भारी प्रदूषण फैल रहा है. धूल और कंपनियों की गतिविधियों से लोगों को सांस संबंधी समस्याएं हो रही हैं. साथ ही भू-जल स्तर भी लगातार गिरता जा रहा है.

ग्रामीणों ने जताई आशंका

ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि यदि नया उत्खनन शुरू हुआ तो प्रदूषण और जल संकट और गंभीर हो जाएगा. उनका कहना है कि यह फैसला उनके स्वास्थ्य, खेती और भविष्य के लिए खतरनाक है.

प्रशासन से की मांग

ग्रामवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि धौराभाठा में किसी भी नए उत्खनन की अनुमति न दी जाए. उन्होंने प्रस्तावित चूना पत्थर खनन पर तत्काल रोक लगाने की अपील की है, ताकि गांव का जीवन और पर्यावरण सुरक्षित रह सके.

दीपेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट...

