Hailstorm: मध्य प्रदेश के इन जिलों में तेज वर्षा के साथ ओलावृष्टि, किसानों की चिंता बढ़ी, रबी फसल को भारी नुकसान

Hailstorm in Madhya Pradesh: मध्य के सीहोर, आगर मालवा, साजापुर, ग्वालियर, उज्जैन समेत कई जिलों में मंगलवार शाम को मौसम ने अचानक करवट बदली. रात को जिले के अनेकों क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई. सीहोर, आष्टा, जावर, मेहतवाड़ा, श्यामपुर क्षेत्रों में तेज बारिश दर्ज की गई, इसके अलावा जावर ओर हिंगोनि गांव में चने के आकार के ओले गिरे. अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है. खेतों में गेंहू और चने की फसलें खड़ी हैं, ऐसे में बारिश ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी हैं.
सड़कों पर सफेद चादर
क्षेत्र में मंगलवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली और किसानों की चिंता बढ़ा दी. जावर क्षेत्र में रात के समय तेज हवा के साथ मूसलाधार वर्षा शुरू हुई, जो लगभग 15 से 20 मिनट तक जारी रही. इस दौरान बेर के आकार के ओले गिरे, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. करीब पांच मिनट तक लगातार ओलावृष्टि होने से सड़कों पर सफेद चादर जैसी परत जम गई. तेज हवा और ओलावृष्टि का सबसे अधिक असर गेहूं की फसल पर पड़ा है. खेतों में खड़ी फसल आड़ी पड़ गई है, जिससे दाना झड़ने की संभावना बढ़ गई है.
मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि के साथ तूफानी बारिश!— NDTV MP Chhattisgarh (@NDTVMPCG) January 27, 2026
मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट बदली। कई जिलों में ओलावृष्टि और तेज़ तूफानी बारिश से हालात बिगड़े।#MadhyaPradesh pic.twitter.com/pZvVIEJsG8
कई इलाकों में बिजली गुल
किसानों का कहना है कि गेहूं में बाली आ चुकी है और फूल पर भी है. ऐसे में इस प्राकृतिक आपदा से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है. कई किसानों का कहना है कि यदि मौसम साफ नहीं हुआ तो नुकसान और बढ़ सकता है. वर्षा और ओलावृष्टि के साथ चली तेज हवाओं के कारण बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई. कई इलाकों में बिजली गुल रही, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा.
जनजीवन अस्त-व्यस्त
कुछ स्थानों पर पेड़ों की टहनियां और बिजली के तार क्षतिग्रस्त होने की भी जानकारी मिली है. अचानक बदले मौसम से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण लेते नजर आए. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है.
मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि के साथ तूफानी बारिश!— NDTV MP Chhattisgarh (@NDTVMPCG) January 27, 2026
आगर मालवा समेत मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है. यहां कई जिलों में जोरदार ओलावृष्टि हुई है. सोमवार की शाम शुरू हुई तूफानी बारिश के साथ ओले गिरने (Hail fell) से खेतों में बर्फ की चादर बिछ गई. तेज आंधी चलने से कई पेड़ उखड़… pic.twitter.com/31vZPP3Hz6
ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी गेंहू की फसलों को भारी नुकसान
इधर, उज्जैन के ग्रामीण क्षेत्रों में मंगलवार शाम तेज बारिश और ओले गिरे है. ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी गेंहू की फसलों को भारी नुकसान हुआ है. वहीं बारिश से जन जीवन अस्त व्यस्त होने के साथ ठंड बढ़ने के आसार है. बता दें कि यहां कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश भी हो रही थी. घट्टिया और तराना तहसील के ग्राम बनडा बमोरी व आसपास के गांवों में शाम करीब 6 बजे से तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी शुरू हो गई. करीब आधे घंटे चली बारिश से खेतों में खड़ी गेंहू की फसल आड़ी हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान होना बताया जा रहा है.
किसान हुए चिंतित
बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही मंगलवार और बुधवार को प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की चेतावनी दी थी. ग्रामीण इलाके में हुई तेज बारिश से लोग भी परेशान होते रहे. बमोरी गांव में एक किसान की पूरी फसल चौपट हो गई. प्रदेश में कल भी कई जगह बारिश की चेतवानी होने से किसान चिंतित है.
ये भी पढ़ें: MP Weather Alert: ओलावृष्टि के बाद मौसम ने अचानक ली करवट, एमपी के चार जिलों में कितना गिरा पारा? जानिए आगे कैसा रहेगा आपके इलाके का हाल
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं