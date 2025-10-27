कट्टर मुस्लिम हूं, शादी नहीं होने दूंगा... ग्वालियर में हिंदू लड़की से जबरदस्ती, बहनों को उठा ले जाने की धमकी

ग्वालियर के माधौगंज थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ और धार्मिक कट्टरता की धमकी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. पीतम कॉलोनी में रहने वाली 20 वर्षीय एक छात्रा ने अपने पड़ोसी हारून खान पर कई सालों से पीछा करने और परेशान करने का आरोप लगाया है. छात्रा, जो कि इंदौर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी, दीपावली के दौरान अपने घर ग्वालियर लौटी थी. उसने पुलिस को बताया कि घर लौटने के बाद भी आरोपी हारून ने उसका पीछा नहीं छोड़ा.

मस्जिद के पास रोका और की छेड़छाड़

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि बीते रविवार की शाम, जब वह मदीना मस्जिद के पास से गुजर रही थी, तभी आरोपी हारून खान ने उसे अचानक रोका और गंदी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया। वहां सन्नाटा था और आसपास कोई मौजूद नहीं था. जब छात्रा ने डरकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और विरोध किया, तो आरोपी ने उसे धमकाते हुए कहा, "मैं कट्टर मुस्लिम हूं. मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तेरी कहीं शादी नहीं होने दूंगा."

स्कूल के दिनों से कर रहा था पीछा

छात्रा के मुताबिक, हारून उसे स्कूल के समय से ही परेशान कर रहा था और बार-बार उसका पीछा करता था. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए वह इंदौर चली गई थी, लेकिन धनतेरस पर ग्वालियर लौटने के बाद आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर हासिल कर लिया और उसे कॉल और मैसेज करने लगा.

शिकायत के अनुसार, जब छात्रा ने आरोपी की हरकतों का विरोध किया, तो उसने उसे और उसके परिवार को धमकाना शुरू कर दिया. छात्रा ने बताया कि आरोपी ने उसकी छोटी बहनों को ट्यूशन से उठा ले जाने की भी धमकी दी. जब छात्रा के भाई ने आरोपी को समझाने की कोशिश की, तो हारून ने पूरे परिवार को मौत की धमकी दी.

पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी

माधौगंज थाना प्रभारी, सीएसपी रोबिन जैन ने इस मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि 20 वर्षीय छात्रा की शिकायत पर आरोपी हारून खान के खिलाफ छेड़छाड़ और धमकी का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने कहा कि वह छात्रा द्वारा लगाए गए धार्मिक टिप्पणी के आरोपों की भी जांच कर रही है.