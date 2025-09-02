विज्ञापन
Vote Chori in MP: विदिशा में कांग्रेस की ‘वोट चोर रैली’, भाजपा पर बरसे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी

Vote Chor Gaddi Chhod Campaign: कांग्रेस की यह रैली विदिशा के माधवगंज चौराहे से शुरू होकर कोतवाली तक पहुंची. कोतवाली पर ज्ञापन सौंपने के साथ इस रैली का समापन किया गया. रैली के दौरान सड़कों पर कांग्रेस के झंडे लहराए गए, नारेबाजी हुई और भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर बुलंद किए गए.

Vote Chori in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश की राजनीति में मंगलवार को विदिशा सुर्खियों में रहा. यहां कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ ‘बोट चोर, गद्दी छोड़ रैली' का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुलकर भाजपा नेताओं पर निशाना साधा. इस रैली में जिलेभर से भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुटे थे.

माधवगंज से कोतवाली तक निकली रैली

कांग्रेस की यह रैली विदिशा के माधवगंज चौराहे से शुरू होकर कोतवाली तक पहुंची. कोतवाली पर ज्ञापन सौंपने के साथ इस रैली का समापन किया गया. रैली के दौरान सड़कों पर कांग्रेस के झंडे लहराए गए, नारेबाजी हुई और भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर बुलंद किए गए.

“कांग्रेस कार्यकर्ता जाग गए हैं”

सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखने को मिल रहा है. मैं जहां-जहां जा रहा हूं, वहां कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ने को तैयार दिख रहे हैं. यह साफ संकेत है कि भाजपा के खिलाफ प्रदेश की जनता अब खड़ी हो चुकी है.”

शिवराज सिंह चौहान पर सीधा हमला

जीतू पटवारी ने अपने संबोधन में केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि शिवराज के कार्यकाल में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह चरमराई. सरकारी अस्पतालों में चूहे कुतर-कुतर कर बच्चों को मार डालते थे. फिर उन्हीं अस्पतालों को प्राइवेट ठेके पर दे दिया गया. यही शिवराज का राज था.

भाजपा पर आरक्षण रुकवाने का लगाया आरोप

पटवारी ने आरक्षण के मुद्दे पर भी भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने आरक्षण का समर्थन किया, लेकिन भाजपा ने करोड़ों रुपये खर्च करके कोर्ट से उस पर रोक लगवाई.

भाजपा विधायक पर भी लगाए गंभीर आरोप

अपने भाषण में पटवारी ने भाजपा की राजनीति पर भी बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा में खुलेआम डराने और धमकाने की राजनीति की जा रही है. मध्य प्रदेश के एक भाजपा विधायक ने तो हाईकोर्ट के एक जज को इतना धमकाया कि जज ने मजबूरी में उसका केस ही छोड़ दिया. डर, दबाव और धमकी ये भाजपा की असली राजनीति है.

मोहन यादव और पीएम मोदी पर तंज

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ा. उन्होंने कहा, “मोहन यादव महाकाल की नगरी से आते हैं. थोड़ा भांग का नशा कर लेते हैं. वहीं, प्रधानमंत्री मोदी कल तक जिस चीन का बहिष्कार करते थे, आज उसी चीन से हाथ मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं. स्वदेशी की बातें करने वाले प्रधानमंत्री अब चीन को गले लगा रहे हैं.

मंच पर गाली विवाद पर सफाई

हालांकि, इस बीच उन्होंने हाल ही में कांग्रेस के मंच से गाली गलौज के मामले पर सफाई देते हुए कहा कि इसका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है. जो व्यक्ति गाली दे रहा था, वह कांग्रेस का नहीं बल्कि भाजपा का निकला. हम प्रधानमंत्री मोदी की माता का सम्मान करते हैं और कांग्रेस का इससे कोई लेना-देना नहीं है. भाजपा को इस व्यक्ति पर कार्रवाई करनी चाहिए.

राजनीतिक तापमान चढ़ा

विदिशा की यह रैली कांग्रेस के लिए शक्ति प्रदर्शन साबित हुई. मंच से दिए गए पटवारी के तीखे बयानों और भाजपा विधायक पर लगाए गए गंभीर आरोपों ने प्रदेश की राजनीति में नया उबाल ला दिया है. कांग्रेस का दावा है कि जनता भाजपा से ऊब चुकी है और अब बदलाव चाहती है. वहीं, भाजपा इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए पलटवार करने की तैयारी में है.

शिवराज के गढ़ में शिवराज को घेरने की तैयारी

विदिशा की ‘वोट चोर, गद्दी छोड़ रैली' केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस का आक्रामक रूप को भी दर्शाता है. इससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब शिवराज सिंह चौहान को उन्हीं के गढ़ में घेरना चाहती हैं.

