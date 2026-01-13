विज्ञापन
सरकारी अस्पताल में अवैध शिविर! जांच के नाम पर आयुष्मान और आधार कार्ड कर रहे थे जमा

मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के शहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान भारत योजना के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया. बिना अनुमति लगाए गए शिविर में मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन का लालच देकर लोगों से आधार और आयुष्मान कार्ड का डाटा इकट्ठा किया जा रहा था.

Ayushman Bharat scam 2026: मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के शहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान भारत योजना के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. बिना अनुमति लगाए गए एक शिविर में मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन का लालच देकर लोगों से आधार और आयुष्मान कार्ड का डाटा इकट्ठा किया जा रहा था. यह मामला स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़ा करता है.

मोतियाबिंद ऑपरेशन का लालच देकर बुलाए लोग

सोमवार को नगर में माइक से घोषणा की गई कि आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन किया जाएगा. लोगों को लालच देकर मंगलवार को अस्पताल परिसर में एक कथित शिविर लगाया गया. हैरानी की बात यह है कि इस शिविर की न तो स्वास्थ्य विभाग को जानकारी थी और न ही अस्पताल प्रबंधन को. बाहर से आए कुछ लोग जांच के नाम पर मरीजों से आधार और आयुष्मान कार्ड लेकर संवेदनशील डाटा इकट्ठा कर रहे थे.

प्रशासन ने की कार्रवाई, दो लोग हिरासत में

सूचना मिलते ही शहपुरा राजस्व टीम के अधिकारी ऐश्वर्य वर्मा और पुलिस मौके पर पहुंचे. जांच के बाद शिविर को तुरंत बंद कराया गया और दो संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर थाना भेजा गया. अब प्रशासन यह पता लगाने में जुटा है कि आयुष्मान योजना के नाम पर यह फर्जीवाड़ा किस स्तर पर चल रहा था, इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं और एकत्र किए गए डाटा का इस्तेमाल किस मकसद से किया जाना था.

