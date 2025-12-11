विज्ञापन

Winter Skin Care: सर्दियों में नेचुरल तरीके त्वचा को मुलायम कैसे बनाएं? डेली रूटीन में इन 5 आसान तरीकों को अपनाएं, स्किन एकदम मलाई जैसे हो जाएगी चिकनी

Winter Skin Care: डेली रूटीन में कुछ चीजों को शामिल करने से स्किन को हेल्दी और चमकदार बनाया जा सकता है. सर्दियों में त्वचा को कोमल और चमकदार बनाए रखने के लिए कौन से छोटे-छोटे बदलाव करने जरूरी हैं.

सर्दियों में त्वचा को मुलायम बनाने के लिए क्या करें?
  • सर्दियों में त्वचा के प्राकृतिक तेल कम होने से उसकी सुरक्षा परत कमजोर हो जाती है
  • बहुत गर्म पानी से नहाने से त्वचा का तेल निकल जाता है जिससे त्वचा रूखी और फटी हुई हो सकती है
  • सर्दियों में शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए प्रतिदिन कम से कम दो से दो और आधा लीटर पानी पीना आवश्यक है
Winter Skin Care: सर्दियों में मौसम ठंडा और हवा सूखी हो जाती है. मौसम में बदलाव होने के साथ-साथ शरीर और त्वचा पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है. सर्दियों के मौसम में त्वचा रूखी हो जाती है और फटने लगते हैं. ऐसे में सेहत के साथ-साथ त्वचा का भी ध्यान रखना पड़ता है. हालांकि, डेली रूटीन में कुछ चीजों को शामिल करने से स्किन को हेल्दी और चमकदार बनाया जा सकता है. चलिए आपको बताते हैं सर्दियों में त्वचा को कोमल और चमकदार बनाए रखने के लिए कौन से छोटे-छोटे बदलाव करने जरूरी हैं.

मॉइस्चराइजर

ठंड के मौसम में त्वचा के प्राकृतिक तेल तेजी से कम हो जाते हैं. इससे त्वचा की सुरक्षात्मक परत कमजोर हो जाती है. ऐसे में स्किन को मॉइस्चराइज बनाए रखने के लिए दिन में कम से कम दो बार मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए. लोशन की तुलना में क्रीम या बटर आधारित मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना बेहतर होता है. यह त्वचा को अधिक पोषण देते हैं और स्किन में नमी प्रदान करते हैं.

गर्म पानी से स्नान न करें

सर्दियों में बहुत गर्म पानी से नहाने से बचें. भले ही शरीर को इससे आराम मिले, लेकिन यह त्वचा के लिए अच्छा नहीं है. बहुत गर्म पानी त्वचा से आवश्यक प्राकृतिक तेलों को निकाल देता है और उसे रूखा बना देता है. ऐसे में गुनगुने पानी से थोड़े समय के लिए नहाना बेहतर है. नहाते समय हल्के क्लींजर या मॉइस्चराइजिंग बॉडी वॉश का इस्तेमाल करना भी अच्छा रहता है.

पानी सही मात्रा में पिएं

आमतौर पर सर्दियों में प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है. हम जो पानी पीते हैं, वह त्वचा को आंतरिक नमी प्रदान करता है. ऐसे में प्रतिदिन कम से कम 2-2.5 लीटर पानी पीना आवश्यक है. इससे त्वचा हेल्दी और मुलायम रहेगी.

घर की हवा का ध्यान रखें

सर्दियों में घर की हवा सूखी हो जाती है. यह सूखी हवा त्वचा की नमी को तेजी से कम कर देती है. ह्यूमिडिफायर कमरे में नमी बनाए रखने में मदद करता है. अगर आप बेडरूम में ह्यूमिडिफायर लगाते हैं, तो त्वचा रूखी नहीं होगी. इससे होंठ, हाथ और पैरों के आसपास खुजली और त्वचा फटने जैसी समस्याएं भी कम हो जाएंगी.

सनस्क्रीन

कई लोगों को लगता है कि सर्दियों में सूरज की किरणें कम होती हैं, लेकिन हानिकारक यूवी किरणें त्वचा को किसी भी समय प्रभावित कर सकती हैं. इसलिए रोजाना सनस्क्रीन लगाना अच्छा रहता है. इससे न केवल रूखी त्वचा सुरक्षित रहती है, बल्कि समय से पहले झुर्रियां और त्वचा को होने वाली क्षति भी कम होती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

