क्या सर्दियों में चेहरे पर नारियल का तेल लगा सकते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट से जानें स्किन पर नारियल तेल लगाने से क्या होता है

Can we apply coconut oil on face in winter: सर्दियों में स्किन अक्सर ड्राई हो जाती है. ऐसे में त्वचा में नमी बनाए रखने के लिए लोग तमाम तरह के तरीके और कई घरेलू नुस्खे आजमाते हैं. इन्हीं में से एक है नारियल तेल का इस्तेमाल. नारियल तेल को नेचुरल मॉइस्चराइजर माना जाता है. ऐसे में कई लोग खासकर ठंड के मौसम में चेहरे और स्किन पर नारियल का तेल लगाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या ऐसा करना ठीक है? क्या नारियल के तेल को चेहरे पर लगाया जा सकता है? आइए एक्सपर्ट्स से जानते हैं इस सवाल का जवाब-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट जुशिया भाटिया सरीन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं, अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, तो आप नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं. यह स्किन पर एक परत बनाता है और नमी को लंबे समय तक लॉक करके रखता है. लेकिन नारियल तेल बहुत ज्यादा कोमेडोजेनिक होता है. इसका मतलब यह रोमछिद्रों को बंद कर सकता है. इसलिए अगर आपकी स्किन एक्ने-प्रोन है या आपको अक्सर पिंपल्स होते हैं, तो नारियल तेल लगाने से यह समस्या और बढ़ सकती है.

डॉक्टर सरीन आगे कहती हैं, नारियल तेल से कभी-कभी सुपरफिशियल बैक्टीरियल फॉलिकुलाइटिस भी हो सकता है. यह तब होता है जब ऑयल या स्वेट ग्लैंड्स बंद हो जाते हैं और उस जगह बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं. कुछ स्टडीज में देखा गया है कि शरीर पर नारियल तेल से मसाज करने वाले लोगों में भी यह संक्रमण हो सकता है.

डर्मेटोलॉजिस्ट कहती हैं, अगर आपकी ड्राई स्किन है, तो थोड़ी मात्रा में नारियल तेल लगा सकते हैं. एक्ने-प्रोन स्किन है, तो बिल्कुल न लगाएं. तेल लगाने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें. अगर आपको तेल लगाने से चेहरे पर एक्ने या पिपंल हों, तो बेहतर है कि इसकी जगह आप किसी अच्छे मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें.

डॉक्टर सरीन बताती हैं, आजकल स्किन बैरियर की जरूरतों के हिसाब से बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर उपलब्ध हैं. इनमें ऐसे घटक होते हैं जो स्किन को अंदर से रिपेयर करते हैं. ये नारियल तेल से बेहतर तरीके से स्किन में अंदर तक जाती हैं और लंबे समय तक नमी बनाए रखती हैं.

