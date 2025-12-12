विज्ञापन

सर्दियों में कौन सी सब्जियां अच्छी होती हैं? कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, एक्सपर्ट से जानिए

Winter Vegetables: सर्दियों में कुछ सब्जियां शरीर को गर्म रखती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं. वहीं, कुछ सब्जियां पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती हैं और कफ बढ़ा सकती हैं.

सर्दियों में कौन सी सब्जियां अच्छी होती हैं?
File Photo
  • सर्दियों में हरी सब्जियां जैसे सलाद पत्ता, मेथी, पालक और लाल पत्तागोभी विटामिन और आयरन से भरपूर होती हैं
  • जड़ वाली सब्जियां गाजर, चुकंदर और मूली शरीर को अंदर से गर्म रखकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं
  • सर्दियों में खीरा, चुकंदर और करेला जैसी सब्जियों का अधिक सेवन ठंडक बढ़ाकर कफ और सर्दी की समस्या कर सकता है
Winter Vegetables: सर्दियों के मौसम में कई प्रकार की सब्जियां आती हैं, जिनका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है. हालांकि, आजकल के समय में लोगों का खानपान बहुत खराब हो गया है, जिसका असर सेहत पर भी पढ़ता है. लोगों को यह तक नहीं पता रहता कि कब क्या खाना चाहिए और सर्दी में कौन सी सब्जियां खाना फायदेमंद होता है. सर्दियों में शरीर की कार्यप्रणाली थोड़ी धीमी हो जाती है. ऐसे समय में हमारा खान-पान बहुत महत्वपूर्ण होता है. खासकर सब्जियों का चुनाव स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है. कुछ सब्जियां इस मौसम में शरीर को गर्म रखती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं. वहीं, कुछ सब्जियां पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती हैं और कफ बढ़ा सकती हैं. ऐसे सब्जियों की तासीर का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है. चलिए आपको बताते हैं सर्दियों में कौन सी सब्जियां खानी चाहिए और कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए?

सर्दियों में कौन सी सब्जियां अच्छी होती हैं?

सर्दियों में हरी सब्जियां खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. सलाद पत्ता, मेथी, पालक और लाल पत्ता गोभी जैसी हरी सब्जियां विटामिन ए, सी, के, आयरन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं. ये रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं और सर्दी, खांसी और थकान को दूर करती हैं. खासकर सलाद पत्ते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को गर्म रखते हैं और सर्दी के असर को कम करते हैं. इसलिए सर्दियों में हफ्ते में दो से तीन बार हरी सब्जियां खाना फायदेमंद होता है.

जड़ वाली सब्जियां

सर्दियों के मौसम में गाजर, चुकंदर और मूली जैसी सब्जियां बहुत सही होती हैं. ये जमीन के नीचे उगती हैं, इसलिए इनकी तासीर गर्म होती है. ये शरीर को अंदर से गर्म करती हैं. गाजर और चुकंदर में मौजूद बीटा-कैरोटीन, आयरन और फोलेट एनीमिया को कम करने में मदद करते हैं. सर्दियों में सलाद, सूप और अन्य सब्जियों के रूप में इनका सेवन करने से शरीर की ठंड सहन करने की क्षमता बढ़ती है.

कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए?

वहीं. सर्दियों के मौसम में कुछ सब्जियों के सेवन से बचना चाहिए. खीरा, चुकंदर और करेला जैसी सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होती है, जिससे शरीर में ठंडक बढ़ सकती है. खासकर अगर इनका सेवन सुबह या रात में किया जाए, तो कफ और सर्दी की समस्या बढ़ सकती है. सर्दियों में टमाटर भी कुछ लोगों के लिए पेट की समस्या पैदा कर सकता है. यह गैस, एसिडिटी और किडनी की समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए सही नहीं होता.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

