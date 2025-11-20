किस बीज में सबसे ज्यादा आयरन होता है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया शरीर में खून बढ़ाने के लिए आज से ही खा लें

Best seeds for iron deficiency: हम में से कई लोग आयरन की कमी, कम हीमोग्लोबिन और कमजोरी जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं. खासकर महिलाओं और वेजिटेरियन लोगों में ये दिक्कत ज्यादा देखने को मिलती है. ऐसे में न्यूट्रिशनिस्ट खुशी छाबड़ा ने एक ऐसे खास बीज के बारे में बताया है, जो बॉडी में तेजी से आयरन और हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं. ये तरीका पूरी तरह से नेचुरल है, जिससे इसका कोई साइड इफैक्ट भी नहीं होता है. तो आइए जानते हैं इन बीजों के बारे में, साथ ही जानेंगे इन्हें खाने का सही तरीका-

शरीर में खून बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

इसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट हलीम के बीज (Haleem Seeds) खाने की सलाह देती हैं. इन बीजों को गार्डन क्रेस सीड्स या अलीव सीड्स भी कहा जाता है. न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक, ये छोटे-छोटे बीज पोषण का पावरहाउस हैं. इनमें आयरन, फोलेट, प्रोटीन, कैल्शियम और कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं.

अगर आप वेजिटेरियन हैं या लगातार आयरन की कमी महसूस कर रहे हैं, तो हलीम के बीज आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं-

हलीम के बीज प्लांट-बेस्ड आयरन के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक माने जाते हैं.

इनमें मौजूद आयरन और फोलेट मिलकर शरीर में हीमोग्लोबिन नेचुरल तरीके से बढ़ाने में मदद करते हैं.

इन्हें खाने से कमजोरी, चक्कर आना, थकान जैसी समस्याएं भी धीरे-धीरे कम होने लगती हैं.

बालों के लिए फायदेमंद

खून बढ़ाने से अलग, हलीम सीड्स में अमीनो एसिड और प्रोटीन भरपूर होते हैं. ये बालों को जड़ से मजबूत बनाते हैं और हेयर फॉल कम करने में मदद करते हैं. लगातार सेवन से बाल घने और मजबूत दिखने लगते हैं.

इसके अलाावा हलीम के बीज सिर्फ आयरन ही नहीं, बल्कि कैल्शियम से भी भरपूर होते हैं. यह हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं. महिलाओं में, खासकर प्रेगनेंसी या मेनोपॉज के दौरान, इनके सेवन से काफी फायदा होता है.

रोज 1 छोटा चम्मच हलीम बीज लेना काफी है.

इसे रात में पानी में भिगोकर सुबह लिया जा सकता है.

या फिर दूध में मिलाकर भी पिया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.