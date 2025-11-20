पेपर कप में क्यों नहीं पीनी चाहिए कॉफी? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया डिस्पोजल गिलास में Coffee पीने से क्या होता है

How to Drink Coffee: बाहर से कॉफी या चाय लेते समय ज्यादातर लोग पेपर कप इस्तेमाल करते हैं. हमें लगता है कि इस तरह के कप सुरक्षित और इको-फ्रेंडली होते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग इस तरह के डिस्पोजल गिलास का ही इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कप में कॉफी पीकर आप अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं? इसे लेकर मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट शुखी छाबड़ा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया डिस्पोजल गिलास में कॉफी पीने से क्या होता है. आइए जानते हैं इस बारे में-
क्यों सही नहीं है पेपर कप?
न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, दिखने में कप भले ही पेपर का लगता हो, लेकिन उसे लीक-प्रूफ बनाने के लिए अंदर एक पतली प्लास्टिक लाइनिंग (आमतौर पर पॉलीइथिलीन) की जाती है. यही परत समस्या की जड़ है. जब हम इस कप में गर्म कॉफी या चाय डालते हैं, तो प्लास्टिक गर्मी के संपर्क में आते ही टूटने और घुलने लगती है.गर्म कॉफी डालते ही क्या होता है?
गर्म पेय पदार्थ प्लास्टिक को तुरंत रिएक्ट करा देता है और कप के अंदर से हजारों माइक्रोप्लास्टिक्स आपके ड्रिंक में घुल जाते हैं. ये इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें देख भी नहीं सकते, लेकिन ये आपके शरीर के अंदर जाकर कई समस्याएं पैदा कर सकते हैं.माइक्रोप्लास्टिक्स से क्या नुकसान होता है?
न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, माइक्रोप्लास्टिक्स सिर्फ पेट में ही नहीं रुकते, बल्कि खून तक पहुंच जाते हैं. इसके कारण-
- हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, खासतौर पर महिलाओं में एस्ट्रोजेन बढ़ने की समस्या (Estrogen Dominance) हो सकती है.
- शरीर में सूजन (Inflammation) बढ़ती है.
- गट हेल्थ खराब होती है, जिससे पाचन कमजोर हो सकता है.
- लॉन्ग-टर्म मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, जिससे वजन बढ़ना या कम एनर्जी जैसी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं.
- खुशी छाबड़ा कहती हैं, अगर आप कैफे में बैठकर कॉफी पी रहे हैं, तो हमेशा सेरामिक कप मांगें.
- अगर आप बाहर से कॉफी लेते हैं, तो बेहतर है कि एक स्टेनलेस स्टील का अपना टंबलर साथ रखें.
- कोशिश करें कि रोज-रोज डिस्पोजेबल कप में गर्म पेय न पिएं.
न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, स्वास्थ्य के मामले में जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है. इस तरह इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं.
