हफ्ते में बस 1-2 बार साफ होता है पेट? आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया खाली पेट पी लें ये पानी, पूरी तरह साफ हो जाएगी आंतों में जमी गंदगी

Ayurvedic Remedy For Constipation: आज के समय में कब्ज की समस्या आम हो चुकी है. बुजुर्गों के साथ-साथ युवा और बच्चे भी इससे परेशान रहने लगे हैं. बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनका पेट हफ्ते में सिर्फ 1–2 बार ही साफ होता है, जिससे उन्हें हर वक्त पेट में भारीपन, आलस और गैस जैसी दिक्कतों से जूझना पड़ता है. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं और सुबह देर तक टॉयलेट में बैठने के बाद भी आपका पेट साफ नहीं हो पाता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको कब्ज से निजात पाने का एक बेहद असरदार नुस्खा बता रहे हैं. ये खास नुस्खा हाल ही में फेमस आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

कैसे पाएं कब्ज से छुटकारा?

श्वेता शाह बताती हैं, आयुर्वेद में पेट की सफाई और आंतों को डिटॉक्स करने के लिए एक बेहद असरदार जड़ी-बूटी बताई गई है, जिसे अमलतास फली (Golden Shower Tree Pod) कहा जाता है. अमलतास एक औषधीय पेड़ है, जिसकी फली का उपयोग आयुर्वेद में खास तौर पर कब्ज दूर करने के लिए किया जाता है. इसमें प्राकृतिक रेचक (laxative) गुण पाए जाते हैं, जो आंतों को साफ करने में मदद करते हैं. यह पाचन को दुरुस्त करता है और बिना किसी साइड इफेक्ट के शरीर को हल्का और एनर्जेटिक महसूस कराता है.

इसके लिए अमलतास की करीब 4 इंच लंबी फली लें.

इसे रातभर 2 गिलास पानी में भिगोकर रखें.

सुबह इस पानी को उबालें और तब तक पकाएं जब तक पानी आधा न रह जाए.

अब, इसे छान लें. स्वाद के लिए चाहें तो थोड़ा गुड़ मिला सकते हैं.

इस काढ़े जैसे पानी को धीरे-धीरे चाय की तरह पिएं.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, हफ्ते में 2–3 बार इस ड्रिंक का सेवन करने से कब्ज की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है और आंतों की सफाई भी नियमित रूप से होने लगती है.

ऐसे में अगर आपका पेट समय पर साफ नहीं होता और आप बार-बार कब्ज से परेशान रहते हैं, तो अमलतास फली का यह आसान और प्राकृतिक नुस्खा आजमाकर देख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.