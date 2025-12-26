Ginger Oil Benefits: अदरक के तेल से पैरों की मालिश करने से क्या होता है?

What is ginger massage oil good for: आज के समय में ज्यादातर काम कंप्यूटर या मोबाइल से होते हैं. ऐसे में स्क्रीन पर घंटों काम करने से आंखों में तनाव, थकान और कमजोरी आम समस्या बन गई हैं. अगर आप भी ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको एक बेहद आसान ट्रिक बता रहे हैं, जो आपकी आंखों की थकान को दूर करने और बेहतर नजर पाने में मदद कर सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

28 दिनों में कम हो जाएगा 6Kg वजन, न्यूट्रिशनिस्ट ने शेयर किया पूरा डाइट प्लान, नए साल में इस तरह शुरू करें फिटनेस जर्नी

कैसे दूर करें आंखों की थकान?

इसके लिए आप अदरक के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. भारत सरकार का आयुष मंत्रालय बताता है कि अदरक के तेल से नियमित पैरों की मालिश करने से आंखों की रोशनी साफ रहती है और कई बीमारियां दूर रहती हैं. आयुर्वेद के अनुसार, पैरों में कई महत्वपूर्ण मार्म और नाड़ियां होती हैं, जो सीधे आंखों से जुड़ी होती हैं. पैरों में चार प्रमुख नाड़ियां आंखों से जुड़ी बताई गई हैं. इन पर तेल से मालिश करने से आंखों का तनाव दूर होता है, रोशनी मजबूत रहती है और ड्राई आई जैसी समस्याओं से बचाव होता है.

अदरक का तेल गर्म प्रकृति का होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और वात दोष को संतुलित करता है. इससे आंखों तक पोषण पहुंचता है और थकान कम होती है. पादाभ्यंग आयुर्वेद की दिनचर्या का हिस्सा है. रात को सोने से पहले अदरक के तेल से पैरों की हल्की मालिश करने से न केवल आंखें स्वस्थ रहती हैं, बल्कि अच्छी नींद आती है, तनाव कम होता है और पैरों की सूजन व दर्द भी दूर होता है. अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सूजन कम करते हैं और ब्लड फ्लो बेहतर बनाते हैं.

अदरक आंखों की थकान और आसपास के तनाव को कम करने में मदद करता है. यह तरीका अपनाना बहुत आसान है. अदरक का शुद्ध तेल लें या तिल के तेल में अदरक मिलाकर इसे हल्का गुनगुना करें और पैरों के तलवों, एड़ियों व उंगलियों पर 10 से 15 मिनट तक मालिश करें. मालिश के बाद गर्म पानी से पैर धो सकते हैं या मोजे पहनकर सो जाएं.

आयुर्वेद विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि आंखों की बीमारियों से बचाव के लिए पादाभ्यंग को रोजाना अपनाएं. यह न केवल आंखों के लिए वरदान है, बल्कि पूरे शरीर को तरोताजा रखता है. पैरों की नियमित मालिश करने से कुछ ही हफ्तों में फर्क महसूस होता है. हालांकि, कोई गंभीर समस्या है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



