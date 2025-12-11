पेट साफ करने के लिए सबसे अच्छा फल कौन सा है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया क्या खाने से जल्दी साफ होगी पेट के अंदर की गंदगी

Best Fruit For Constipation: कब्ज आज के समय में बहुत आम समस्या बन चुकी है. कम फाइबर वाली डाइट लेने, पानी कम पीने और कम एक्टिव रहने से पाचन कमजोर हो जाता है. इससे फिर मल त्याग करने में परेशानी होने लगती है. हालांकि, एक राहत की बात यह है कि हमारे आसपास कई ऐसी चीजें मौजूद होती हैं, जिनका सेवन करने से इस दिक्कत से जल्द राहत भी पाई जा सकती है. खासकर कुछ फलों का सेवन पाचन दुरुस्त कर कब्ज की समस्या में राहत दे सकता है. मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर कर 5 ऐसे ही फलों के बारे में बताया है.

कब्ज होने पर कौन से फल खाएं?

पपीते को कब्ज के लिए सबसे असरदार फल माना जाता है. इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो आंतों को अंदर से क्लीन करता है. इसके अलावा, इसमें पपेन नाम का एंजाइम होता है, जो खाने को जल्दी पचाने में मदद करता है. रोज सुबह या दिन में पपीता खाने से पेट हल्का रहता है और कब्ज में राहत मिलती है. इसे पका या कच्चा, दोनों तरीकों से खाया जा सकता है.

डॉक्टर जैदी के अनुसार, प्रून्स कब्ज के लिए सबसे प्रभावी उपायों में से एक हैं. इसमें फाइबर, सॉर्बिटोल और कई प्राकृतिक यौगिक होते हैं जो स्टूल को नरम बनाते हैं और उसकी मूवमेंट आसान करते हैं. रात में 3–5 प्रून्स खाने से अगली सुबह पेट अच्छे से साफ हो जाता है. कुछ लोगों को प्रून जूस ज्यादा अच्छा असर देता है क्योंकि यह तेजी से पाचन में मदद करता है.

कीवी में फाइबर के साथ एक खास एंजाइम होता है जो डाइजेशन को बेहतर बनाता है. रोज एक या दो कीवी खाने से गैस, एसिडिटी और कब्ज में आराम मिल सकता है.

अंजीर ताजा और सूखा दोनों ही रूप में कब्ज के लिए अच्छा माना जाता है. यह फाइबर से भरपूर होता है और स्टूल को नरम करता है. रात में 2–4 सूखे अंजीर पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट खाएं. इससे आपको आंतों की सफाई में मदद मिलेगी.



नंबर 5- नाशपाती

इन सब से अलग नाशपाती भी कब्ज में बेहद फायदेमंद होती है. इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह के फाइबर होते हैं, जो स्टूल को आसानी से बाहर निकलने में मदद करते हैं. ऐसे में आप नाशपाती का सेवन भी कर सकते हैं.

