सर्दियों में रोज बाजरा खाने से क्या होता है? न्यूट्रिशनिस्ट से जानें किन लोगों के लिए सबसे अच्छा है बाजरा

Is it okay to eat bajra every day: सर्दी का मौसम ऐसा समय होता है जब शरीर को थोड़ी ज्यादा गर्मी, ज्यादा एनर्जी और ज्यादा पौष्टिक खाना चाहिए होता है. इस मौसम में लोग अधिक बीमार पड़ते हैं, ऐसे में डाइट में पोषक तत्वों से भरपूर चीजों को शामिल करने की सलाह दी जाती है. इन्हीं चीजों में से एक है बाजरा. हेल्थ एक्सपर्ट बाजरा को सुपरफूड बताते हैं. इसे खाने से आपको एक साथ कई लाभ मिल सकते हैं. मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह पांचाल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर ठंड में बाजरा खाने के कुछ ऐसे ही लाभ बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

सर्दी में रोज बाजरा खाने से क्या होता है?

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, बाजरा एक 'वॉर्मिंग फूड' है, यानी यह शरीर को अंदर से गर्म रखता है. ठंड के दिनों में जब शरीर जल्दी ठंडा पड़ जाता है, बाजरा खाने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है और ठंड ज्यादा महसूस नहीं होती.

बाजरा फाइबर से भरपूर होता है. यह आंतों को मजबूत बनाता है और कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं में राहत देता है. जिन लोगों का विंटर में पाचन कमजोर हो जाता है, उनके लिए बाजरा एक बेहतरीन अनाज है.

बाजरा में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, जो धीरे-धीरे पचते हैं. इससे शरीर को लंबे समय तक एनर्जी मिलती रहती है. यह उन लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है जो दिनभर एक्टिव रहते हैं या जल्दी थक जाते हैं.

बाजरा शुगर को तेजी से बढ़ने नहीं देता. इसलिए यह डायबिटीज वाले लोगों के लिए भी अच्छा माना जाता है. इसमें मौजूद हाई फाइबर और प्रोटीन मिलकर ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखते हैं.

बाजरा बहुत सैटिसफाइंग अनाज है. इसे खाने के बाद लंबे समय तक भूख नहीं लगती. इससे अनहेल्दी स्नैकिंग कम होती है और वजन को कंट्रोल में रखना आसान होता है.

बाजरा आयरन से भरपूर होता है. इसे नियमित रूप से खाने से हीमोग्लोबिन और ऊर्जा दोनों बढ़ती हैं. सर्दियों में जो लोग सुस्ती या कमजोरी महसूस करते हैं, वे इससे काफी लाभ पा सकते हैं.

सर्दियों में त्वचा रूखी होने और इम्यूनिटी कमजोर होने की समस्या आम है. बाजरा में मौजूद मिनरल्स और प्रोटीन स्किन को हेल्दी बनाते हैं और शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं.

इस तरह बाजरा आपके लिए भी सुपरफूड हो सकता है. इसे अपनी डाइट में शामिल कर आप एक साथ कई फायदे पा सकते हैं.

