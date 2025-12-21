विज्ञापन

B Letter Name List: 'B' अक्षर के टॉप 5 नाम हर सेल‍िब्र‍िटी को आते हैं पसंद, सबसे यून‍िक नाम हैं ये

Name List Staring With Letter B: आज हम आपके लिए 'B' अक्षर से शुरू होने वाले नामों की लिस्ट लेकर आए हैं जो आपका दिल छू लेंगे. साथ ही ये नाम बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज को भी बहुत पसंद आते हैं.

‘B’ अक्षर से बच्चों के नाम
Name List Staring With Letter B: घर में नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजते ही माता-पिता के लिए सबसे बड़ी और खूबसूरत जिम्मेदारी होती है- एक प्यारा सा नाम चुनना. नाम सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि माता-पिता का दिया हुआ जीवनभर का सबसे अनमोल उपहार होता है. इसके अलावा माता-पिता के लिए भी नाम चुनना जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक है. अगर आप 'B' अक्षर से किसी यूनिक और ट्रेंडिंग नाम की तलाश कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपके लिए 'B' अक्षर से शुरू होने वाले नामों की लिस्ट लेकर आए हैं जो आपका दिल छू लेंगे. साथ ही ये नाम बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज को भी बहुत पसंद आते हैं.

'B' अक्षर से शुरू होने वाले बच्चों के नाम

1. भव्य- शानदार

2. भव्यांश- महानता का एक हिस्सा

3. भैरवी- दुर्गा का एक रूप

4. भार्गवी- देवी दुर्गा

5. भुवन- विश्व, पृथ्वी

6. बृंदा- पवित्र तुलसी,

7. भूमिका- पृथ्वी, नींव

8. भानुमति- तेजस्वी, सूर्य के समान चमकता हुआ

9. ब्राह्मणी- देवी सरस्वती

10. भक्ति- आस्था

11. बंकिम- विवेक, बुद्धि

12. बिजॉय- आनंदित, खुशहाल

13. बसंत- ऋतु, ताजगी

14. बंसीधर- बांसुरी बजाने वाला, मोहक

15. बवेश- ईश्वर का रूप, कृपा

16. बिहान- सुबह, भोर

17. बनित- वांछित, प्यारा

18. बहादुर- साहसी, निडर

19. बिनय- विनम्रता

20. बन्या- देवी पार्वती, जंगली फूल

21. बबिता- छोटी बच्ची, विनम्र

22. बिनिता- विनम्र, शालीन

23. भक्तिका- भक्ति

24. भव्यलक्ष्मी- शुभ और दिव्य

25. भार्गवी- देवी दुर्गा, तेज

26. भाविनी- भावनात्मक

27. भविष्यम- भविष्य

28. भव्यता- शान

29. भद्रिका - नोबल

30. बिंदिया- माथे पर सजावटी चिह्न

31. भाग्यश्री- सौभाग्यशाली व्यक्ति

32. भव्याश्री- भव्य और दिव्य

33. बलराम- भगवान कृष्ण के बड़े भाई

34. बद्रीनाथ- विष्णु का एक रूप; पवित्र तीर्थ स्थल

35. भास्कर- सूर्य, प्रकाशदाता

36. बिपिन- जंगल या वन

37. बृजेश- भगवान कृष्ण

38. भावेश- भगवान शिव

39. भूपेंद्र- राजाओं का राजा

40. भागीरथी- पवित्र नदी

41. भूपति- भूमि स्वामी

42. बिराज- वैभव

43. भूषण- आभूषण

44. बीरेन- योद्धाओं का राजा

45. भावना- भावनाएं

46. भवतेज- शानदार उपस्थिति

