Fasting Benefits and Risks: खाना हमारे शरीर के लिए एनर्जी का काम करता है. सही डाइट हमें सेहतमंद बनाती है, लेकिन आजकल फिट रहने और वजन घटाने के चक्कर में ज्यादातर लोग या तो खाना कम कर देते हैं, या घंटों भूखे रहते हैं या फिर रात का खाना छोड़ देते हैं, लेकिन क्या वाकई भूखे रहना सेहत के लिए अच्छा होता है, क्या खाली पेट रहना फायदेमंद भी होता है, क्या इससे वजन कम होता है या फिर यह आदत शरीर को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाती है. आइए समझते हैं कि खाली पेट रहना, भूखे सोना या सुबह खाली पेट खाना आपके शरीर पर क्या-क्या असर डालते हैं.

भूखे पेट रहने के क्या फायदे हैं? (What are the benefits of staying hungry?)

डाइटिशियन और हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, भूखे पेट लंबे समय तक रहना शरीर के लिए ठीक नहीं होता है.खाने के बीच छोटा-सा गैप यानी दो मील्स के बीच 3-4 घंटे न खाना सामान्य है. इससे कई फायदे भी होते हैं. ऐसा करने से हल्की डाइजेशन क्लीनिंग होती है, बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिलता है, ब्लोटिंग और भारीपन कम होता है. कई बार भूख नेचुरली सेट हो जाती है, लेकिन भूखे रहना फायदेमंद हो सकता है, यह पूरी तरह गलत है. डाइटिशियन कहते हैं कि लंबे समय तक खाली पेट रहने से शरीर में बनने वाला एसिड गाढ़ा हो जाता है, जिससे पेट में जलन, गैस, उल्टी जैसा महसूस होना और बार-बार ऐसा करने पर अल्सर का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए भूखे रहने से ज्यादा जरूरी कम और समय पर खाना है.

खाली पेट कितने घंटे माना जाता है? (How many hours is considered an empty stomach?)

आमतौर डॉक्टर्स 8 से 10 घंटे बिना कुछ खाए रहने को खाली पेट मानते हैं. रात को सोते समय से लेकर सुबह तक का समय एक नेचुरल फास्टिंग पीरियड होता है. रात की नींद भी इसी में शामिल होती है, इसलिए सुबह उठते ही पेट खाली होता है और शरीर को पानी, हल्की एनर्जी और आसान पाचन वाली चीजें चाहिए होती हैं. कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं. उनके लिए 12 घंटे, 14 घंटे या 16 घंटे का गैप भी खाली पेट माना जा सकता है. हालांकि, यह लाइफस्टाइल, हेल्थ कंडिशन और बॉडी टाइप पर निर्भर करता है. ज्यादा देर भूखे रहने से कमजोरी, चक्कर, लो बीपी की समस्या हो सकती है, इसलिए हमेशा संतुलित फास्टिंग करना चाहिए.

भूखे पेट सोने से क्या होता है? (What happens if you go to bed hungry?)

कई लोग वजन कम करने के लिए रात में खाना छोड़ देते हैं, लेकिन डॉक्टरों और स्लीप एक्सपर्ट्स का कहना है कि खाली पेट सोना हमेशा अच्छा नहीं होता है. इसकी वजह से नींद खराब होती है,

पेट में जलन बढ़ती है, हार्मोन गड़बड़ा सकते हैं, अगली सुबह ज्यादा भूख लगती है और आप जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं. कुछ लोगों में भूखे पेट सोने से कार्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, जिससे चिड़चिड़ापन और बेचैनी हो सकती है. कई बार शरीर को रात में थोड़ा कार्ब्स चाहिए होते हैं, ताकि नींद गहरी आए और शरीर रिपेयर मोड में जा सके. अगर आपको रात में भूख लगे तो हैवी खाने की बजाय कुछ लाइट खा सकते हैं, जो नींद भी खराब नहीं करतीं और पेट भी नहीं बिगाड़ती हैं.

रोज सुबह खाली पेट खाने से क्या होता है? (What happens if you eat empty stomach every morning?)

डाइटिशियन के अनुसार, सुबह खाली पेट सही चीजें खाना बहुत फायदेमंद है. गुनगुना पानी, नींबू पानी, भिगोए हुए बादाम, केला, पपीता या खीरा जैसी चीजें पाचन सुधारती हैं, पेट को साफ करती हैं और पूरे दिन एनर्जी देती हैं. सुबह खाली पेट फल खाने से शरीर तेजी से विटामिन्स और मिनरल्स को सोखता है, जिससे इम्युनिटी मजबूत, स्किन बेहतर और मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है. अगर आप सुबह उठकर चाय या कॉफी पहले लेते हैं, तो एसिडिटी और पेट में जलन बढ़ सकती है. सुबह खाली पेट बहुत खट्टे फल, मसालेदार खाना तले फूड्स भी अवॉयड करना चाहिए.