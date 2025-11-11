सोने की कौन सी पोजीशन खांसी कम करती है? जानें किस तरह सोने से रात को खांसी नहीं आती है

How to stop coughing while sleeping: रात में खांसी होना बहुत परेशान करने वाला होता है. जैसे ही नींद आने लगती है, खांसी शुरू हो जाती है और नींद टूट जाती है. अच्छी नींद न मिलने से शरीर की रिकवरी धीमी हो जाती है. इसके व्यक्ति अगले पूरे दिन खुद को थका हुआ और कमजोर महसूस करता है, साथ ही अपने काम पर भी ठीक तरह से फोकस नहीं कर पाता है. अब, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या रात को बिस्तर पर लेटते ही आपको भी खांसी आने लगती है, तो ये आर्टिकल आपके बड़े काम आ सकता है. बता दें कि आप सही पोजीशन में लेटकर खांसी को कम कर सकते हैं. आइए जानते हैं किस तरह सोने से रात को खांसी नहीं आती है.

खांसी आने पर कैसे सोएं?

हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर आपकी खांसी सर्दी या गले में बलगम की वजह से है, तो सीधा लेटने से गले में बलगम जमा हो सकता है. इससे खांसी और बढ़ जाती है. इसे रोकने के लिए सोते समय अपने सिर और गर्दन को थोड़ा ऊंचा रखें. आप 2–3 तकिए लगाकर या एक वेज पिलो (Wedge Pillow) का इस्तेमाल करके सिर को हल्का ऊपर रख सकते हैं. इससे बलगम नीचे नहीं आता और सांस लेने में आसानी होती है.

पीठ के बल सोने से गले में जमा बलगम खांसी को ट्रिगर कर सकता है. इसलिए कोशिश करें कि आप करवट लेकर सोएं, खासकर बाईं करवट पर. इससे सांस का रास्ता खुला रहता है और खांसी कम होती है.

सूखी हवा से गला और ज्यादा सूख जाता है, जिससे खांसी बढ़ सकती है. इसके लिए कमरे में ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें या कमरे में पानी का बर्तन रख दें ताकि हवा में नमी बनी रहे. ध्यान रखें कि हवा बहुत ज्यादा नम न हो, वरना फफूंद और धूल-मिट्टी की एलर्जी बढ़ सकती है.

कई बार बिस्तर साफ न करने पर चादर और तकिए में जमा धूल भी खांसी और एलर्जी का कारण बनने लगती है. ऐसे में हर हफ्ते चादर, तकिए के कवर और कंबल को गर्म पानी में धोएं. इससे धूल-मिट्टी और पालतू जानवरों के बाल हट जाएंगे और आप आराम से सो पाएंगे.

सोने से पहले हल्का गर्म पानी, अदरक-शहद की चाय या सूप पीना फायदेमंद होता है. ये गले को सुकून देते हैं और बलगम ढीला करने में मदद करते हैं. इसके अलावा, सोने से पहले गर्म पानी की भाप लेने से भी सांस की नली साफ होती है और खांसी कम होती है.

डॉक्टर से सलाह कब लें

अगर आपकी खांसी तीन हफ्तों से ज्यादा बनी रहती है, खून आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है या तेज बुखार है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.