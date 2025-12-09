खाना खाते समय मोबाइल देखने से बच्चे को क्या दिक्कत होती है? पीडियाट्रिशियन ने बताया झेलनी पड़ सकती हैं कई परेशानी

Parenting Tips: आजकल छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए मोबाइल फोन दिखाना एक आम आदत बन गई है. माता-पिता सोचते हैं कि इससे बच्चा ध्यान में उलझा रहेगा और आसानी से खाना खा लेगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटी सी आदत आपके बच्चे को कई बड़े नुकसान पहुंचा सकती है? इसे लेकर पीडियाट्रिशियन सरीता शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने साफ चेतावनी दी है कि खाने के दौरान मोबाइल स्क्रीन बच्चों की स्पीच यानी बोलने की क्षमता को धीमा कर सकती है. इसके साथ बच्चे को और भी कई नुकसान हो सकते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में-

मोबाइल देखते हुए खाने से क्या दिक्कत होती है?

डॉक्टर सरीता शर्मा बताती हैं, खाने का समय केवल पेट भरने का समय नहीं होता, यह बच्चे और माता-पिता को जोड़ने का सबसे अच्छा मौका भी होता है. इस समय बच्चे सीधे आपकी आंखों में देखते हैं, आपकी आवाज सुनते हैं, चेहरे के हाव-भाव सीखते हैं और नए शब्दों को पहचानते हैं. लेकिन मोबाइल स्क्रीन उनकी इस लर्निंग को रोक देती है.

डॉक्टर शर्मा के अनुसार, बच्चे भाषा देखकर, सुनकर और दोहराकर सीखते हैं. जब वे खाना खाते समय स्क्रीन पर ध्यान लगाए रखते हैं, तो आंखों से संपर्क कम हो जाता है, माता-पिता से बातचीत नहीं होती, आवाजों और शब्दों पर उनका ध्यान नहीं जाता. इससे कई बच्चों में स्पीच डिले यानी देर से बोलने की समस्या भी दिखती है.

मोबाइल पर निर्भर होकर खाना खाने वाले बच्चे बाद में भी बिना स्क्रीन के भोजन नहीं करते. इससे उनकी खाने की आदतें खराब हो जाती हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, चीजों पर ठीक से फोकस नहीं कर पाते, साथ ही उनमें सेल्फ-फीडिंग स्किल्स यानी खुद खाना सीखने की क्षमता भी देर से विकसित होती है. साथ ही कई बार वे जरूरत से अधिक भी खा लेते हैं, जिससे वजन बढ़ने या पाचन से जुड़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं.

खाना खाने का समय बच्चों को नए शब्द सिखाने का बढ़िया मौका होता है. जैसे दाल, रोटी, सेब, गरम, मीठा, आदि. यह वह समय है जब बच्चा माता-पिता के चेहरे के भाव देखता है और तेजी से सीखता है. ऐसे में बच्चे के खाने के समय मोबाइल, टीवी और टैबलेट पूरी तरह बंद रखें. बच्चे से बात करें, उसे खाना पहचानने में मदद करें. इससे वे चीजें बेहतर तरीके से सीख पाएंगे.

